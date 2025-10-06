Зеленський: 40% зброї на фронті — українського виробництва

Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення потенціал української оборонної промисловості збільшився у десятки разів.

Зеленський про використання зброї українського виробництва

Він додав, що потенціал у виробництві дронів і ракет у 2026 році становитиме 35 мільярдів доларів.

— На фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, — це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною.

І нашої зброї буде тільки більше. Тільки наших (САУ — ред.) Богдана ми виробляємо вже 40 на місяць, — сказав глава держави.

Президент зауважив, що завдання для виробників та уряду — не менш ніж 50% української зброї на фронті на кінець року.

Втім, для реалізації плану потрібно фінансування. Нині Україна працює з усіма партнерами, які можуть допомогти в забезпеченні коштами.

— Прийшов час запускати експорт нашої української зброї — тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту.

Зеленський доручив уряду, Офісу й секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи цієї системи.

— Загальна робоча назва цієї програми – Зброя. Наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв про перші пропозиції щодо експорту української зброї.

