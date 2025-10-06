Зеленський: 40% зброї на фронті — українського виробництва

Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення потенціал української оборонної промисловості збільшився у десятки разів.
Зеленський про використання зброї українського виробництва
Він додав, що потенціал у виробництві дронів і ракет у 2026 році становитиме 35 мільярдів доларів.
— На фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, — це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною.
І нашої зброї буде тільки більше. Тільки наших (САУ — ред.) Богдана ми виробляємо вже 40 на місяць, — сказав глава держави.
Президент зауважив, що завдання для виробників та уряду — не менш ніж 50% української зброї на фронті на кінець року.
Втім, для реалізації плану потрібно фінансування. Нині Україна працює з усіма партнерами, які можуть допомогти в забезпеченні коштами.
— Прийшов час запускати експорт нашої української зброї — тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту.
Зеленський доручив уряду, Офісу й секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи цієї системи.
— Загальна робоча назва цієї програми – Зброя. Наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв про перші пропозиції щодо експорту української зброї.
