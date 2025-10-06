Зеленский: 40% оружия на фронте — украинского производства

Президент Владимир Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий сообщил, что с начала полномасштабного вторжения потенциал украинской оборонной промышленности увеличился в десятки раз.

Зеленский про использование оружия украинского производства

Он добавил, что потенциал в производстве дронов и ракет в 2026 году составит 35 миллиардов долларов.

— На фронте более 40% применяемого оружия — это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной.

И нашего оружия будет только больше. Только наших (САУ — ред.) Богдан мы производим уже 40 в месяц, — сказал глава государства.

Президент отметил, что задача для производителей и правительства — не менее 50% украинского оружия на фронте на конец года.

Впрочем, для реализации плана требуется финансирование. Сегодня Украина работает со всеми партнерами, которые могут помочь в обеспечении средствами.

— Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия — тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны для защиты.

Зеленский поручил правительству, офису и секретарю СНБО Украины разработать и представить ключевые элементы этой системы.

— Общее рабочее название программы — Зброя. Наш экспортный продукт. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах и ​​на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее Зеленский сообщал о первых предложениях по экспорту украинского оружия.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!