Сколько дронов Украина запускает по РФ — официальные цифры от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Копенгагене впервые публично озвучил количество беспилотников, которые Вооруженные силы Украины запускают по территории Российской Федерации. Читай в материале, сколько ВСУ используют дронов ежедневно для своих атак.

Сколько дронов используют ВСУ: слова Президента

По его словам, украинские защитники в среднем применяют от 100 до 150 дронов в день для ударов по военным объектам агрессора. Это значительно меньше, чем количество дронов, используемых Россией — 500-600 единиц ежедневно.

Зеленский подчеркнул, что год назад у Украины не было достаточных возможностей для симметричного ответа на российские атаки по гражданской инфраструктуре, что приводило к массовым блекаутам. Президент в своей речи заявил:

Теперь мы можем отвечать, и они прочувствуют наши сильные ответы.

Он подчеркнул, что Украина не атакует гражданские объекты РФ первой, а лишь реагирует на агрессию оккупантов.

Читать по теме Летит дрон-камикадзе? Как спастись во время атаки дома и на улице Как спастись в помещении и на улице при атаке дрона-камикадзе.

Президент также заинтриговал перспективами усиления вооружения. После встречи с президентом США Дональдом Трампом Украина может получить нечто большее в сфере дальнобойных систем. Зеленский отметил, что увеличение финансирования позволит выйти на уровень 500-600 дронов в день, что заставит российское общество задавать вопросы своему лидеру.

В контексте новой помощи от США президент выразил оптимизм по поводу больших возможностей для ударов по стратегическим целям РФ. Детали нового оружия не разглашаются, но это может включать передовые дроны или ракеты.

Раньше мы рассказывали о том, как Украина применяет дроны-перехватчики и для чего они нужны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!