Скільки дронів Україна запускає по РФ — офіційні цифри від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в Копенгагені вперше публічно озвучив кількість безпілотників, які Збройні сили України запускають по території Російської Федерації. Читай у матеріалі, скільки ЗСУ використовують дронів щодня для своїх атак.

Скільки дронів використовують ЗСУ: слова Президента

За його словами, українські захисники в середньому застосовують від 100 до 150 дронів на день для ударів по військових об’єктах агресора. Це значно менше, ніж кількість дронів, яку використовує Росія — 500-600 одиниць щодня.

Зеленський наголосив, що рік тому Україна не мала достатніх можливостей для симетричної відповіді на російські атаки по цивільній інфраструктурі, що призводило до масових блекаутів. Президент у своїй промові заявив:

Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді.

Він підкреслив, що Україна не атакує цивільні об’єкти РФ першою, а лише реагує на агресію окупантів.

Президент також заінтригував перспективами посилення озброєння. Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Україна може отримати щось більше у сфері далекобійних систем. Зеленський зазначив, що збільшення фінансування дозволить вийти на рівень 500-600 дронів на день, що змусить російське суспільство ставити питання до свого лідера.

У контексті нової допомоги від США президент висловив оптимізм щодо більших можливостей для ударів по стратегічних цілях РФ. Деталі нової зброї не розголошуються, але це може передбачати передові дрони чи ракети.

Раніше ми розповідали про те, як Україна залучатиме дрони-перехоплювачі та для чого вони потрібні.

