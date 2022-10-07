Летить дрон-камікадзе? Як врятуватися під час атаки вдома та на вулиці

Росія почала атакувати наші міста іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Вони призначені для ураження цілей на дальній відстані.

Ці дрони особливо небезпечні та підступні. У них міститься близько 40 кг вибухівки, що під час удару спричиняє потужну вибухову хвилю та багато уламків. При тому побачити їх важко через низьку траєкторію польоту.

За якими ознаками можна відрізнити ці дрони від інших повітряних небезпек та як врятуватися, якщо під час атаки ти опинився(-лась) на вулиці або вдома, розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Як відрізнити дрони-камікадзе від інших?

Як працює дрон-камікадзе та які його основні характеристики, ми вже описували у нашому матеріалі. А зараз розберімося, як відрізнити його від інших повітряних небезпек.

Як зазначалося, Shahed-136 дуже важко побачити неозброєним оком через траєкторію польоту, однак їх дуже добре чути.

Дрон видає гучний звук, який схожий на роботу двигуна-мопеда або бензопили.

Як врятуватися від удару дрона-камікадзе на вулиці

Якщо ти почув(-ла) характерний звук на вулиці, не зволікай, чимшвидше вгамуй паніку та оціни ситуацію, визначивши, куди можеш заховатися.

Головне — відійди від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.

Куди ховатися, якщо ти на вулиці:

у спеціально обладнані бомбосховища, якщо вони є поблизу;

підвал, льох, якщо у тебе приватний будинок;

підземні переходи;

метро;

дуже великий підвал під капітальними будинками старої забудови;

якщо жодних захисних споруд немає, підійде будь-яка канава, траншея чи яма. Якщо ти лежатимеш у заглибленні, то ризик влучання уламків буде набагато меншим.

Як врятуватися від удару дрона-камікадзе в приміщенні

Найкраще від наслідків дронів-камікадзе захищає сховище. Та атака може застати зненацька, коли ти вдома, а поблизу зовсім немає захисних споруд. Також у тебе може бути обмаль часу, щоб добігти до сховища.

Куди ховатися, якщо ти вдома:

якщо дозволяє час, негайно спустися у підвал. Якщо підвал відсутній або зачинений — на перший поверх;

якщо атака застала у будинку зненацька, швидко йди у кімнату, віддалену від звуків дрона;

Бажано дотриматися правила двох стін, де немає вікон та скла, та притулитися до несучої стіни у сидячому чи лежачому положенні.

7 жовтня Путін святкує день народження, а він, як відомо, поціновувач символізму й часто прив’язується до дат. Отож сьогодні варто бути вкрай обережними, є імовірність, що РФ знову застосує дрони-камікадзе.

Про готовність України до атак Shahed-136 та їхню потенційну можливість переламати хід війни розповіла керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Ці дрони досить важко побачити, через що важче збити, однак українським військовим під силу все. Читай наш матеріал, як ППО бореться з дронами Shahed-136.

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