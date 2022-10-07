Летит дрон-камикадзе? Как спастись во время атаки дома и на улице

Россия начала атаковать наши города иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Они предназначены для поражения целей на дальнем расстоянии.
Эти дроны особенно опасны и коварны. В них содержится около 40 кг взрывчатки, что при ударе вызывает мощную взрывную волну и большое количество осколков. При этом увидеть их очень тяжело из-за низкой траектории полета.
По каким признакам можно отличить эти дроны от других воздушных опасностей и как спастись, если при атаке ты оказался(-лась) на улице или дома, рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Как работает дрон-камикадзе и каковы его основные характеристики, мы уже описывали в нашем материале. А теперь разберемся, как его отличить от других воздушных опасностей.
Как уже было отмечено выше, Shahed-136 очень трудно увидеть невооруженным глазом из-за траектории полета, однако его очень хорошо слышно.
Дрон издает громкий звук, который похож на работу двигателя-мопеда или бензопилы.
Дрон издает громкий звук, который похож на работу двигателя-мопеда или бензопилы.
Если ты услышал(-а) характерный звук на улице, не медли, поскорей уйми панику и оцени ситуацию, определив, куда можешь спрятаться.
Главное — отойди от административных зданий, стратегических и военных объектов.
Главное — отойди от административных зданий, стратегических и военных объектов.
Куда прятаться, если ты на улице:
Лучше всего от последствий дронов-камикадзе защищает укрытие. Но атака может застать врасплох, когда ты дома, а вблизи совсем нет защитных сооружений. Также у тебя может быть мало времени, чтобы добежать до укрытия.
Куда прятаться, если ты дома:
Желательно соблюдать правило двух стен, где нет окон и стекла, и прислонится к несущей стене в сидячем или лежачем положении.
7 октября Путин отмечает день рождения, а он, как известно, ценитель символизма и часто привязывается к датам. Так что сегодня стоит быть крайне осторожными. Есть вероятность, что РФ снова применят дроны-камикадзе.
О готовности Украины к атакам Shahed-136 и их потенциальной возможности переломить ход войны рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Эти дроны довольно трудно увидеть, из-за чего становится труднее их сбить, однако украинским военным по силам все. Читай наш материал, как ПВО борется с дронами Shahed-136.
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