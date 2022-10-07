Летит дрон-камикадзе? Как спастись во время атаки дома и на улице

Россия начала атаковать наши города иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Они предназначены для поражения целей на дальнем расстоянии.

Эти дроны особенно опасны и коварны. В них содержится около 40 кг взрывчатки, что при ударе вызывает мощную взрывную волну и большое количество осколков. При этом увидеть их очень тяжело из-за низкой траектории полета.

По каким признакам можно отличить эти дроны от других воздушных опасностей и как спастись, если при атаке ты оказался(-лась) на улице или дома, рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Как отличить дрон-камикадзе от других?

Как работает дрон-камикадзе и каковы его основные характеристики, мы уже описывали в нашем материале. А теперь разберемся, как его отличить от других воздушных опасностей.

Как уже было отмечено выше, Shahed-136 очень трудно увидеть невооруженным глазом из-за траектории полета, однако его очень хорошо слышно.

Дрон издает громкий звук, который похож на работу двигателя-мопеда или бензопилы.

Как спастись от удара дрона-камикадзе на улице

Если ты услышал(-а) характерный звук на улице, не медли, поскорей уйми панику и оцени ситуацию, определив, куда можешь спрятаться.

Главное — отойди от административных зданий, стратегических и военных объектов.

Куда прятаться, если ты на улице:

в специально оборудованных бомбоубежищах, если они находятся поблизости;

подвал, погреб, если у тебя частный дом;

подземные переходы;

метро;

очень большой подвал под капитальными домами старой застройки;

если никаких защитных сооружений нет, подойдет любая канава, траншея или яма. Если ты будешь лежать в углублении, то шанс попадания осколков будет гораздо меньше.

Как спастись от удара дрона-камикадзе в помещении.

Лучше всего от последствий дронов-камикадзе защищает укрытие. Но атака может застать врасплох, когда ты дома, а вблизи совсем нет защитных сооружений. Также у тебя может быть мало времени, чтобы добежать до укрытия.

Куда прятаться, если ты дома:

если позволяет время, немедленно спустись в подвал. Если подвал отсутствует или закрыт — на первый этаж;

если атака застала дома врасплох, быстро иди в комнату, отдаленную от звуков дрона;

Желательно соблюдать правило двух стен, где нет окон и стекла, и прислонится к несущей стене в сидячем или лежачем положении.

7 октября Путин отмечает день рождения, а он, как известно, ценитель символизма и часто привязывается к датам. Так что сегодня стоит быть крайне осторожными. Есть вероятность, что РФ снова применят дроны-камикадзе.

О готовности Украины к атакам Shahed-136 и их потенциальной возможности переломить ход войны рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Эти дроны довольно трудно увидеть, из-за чего становится труднее их сбить, однако украинским военным по силам все. Читай наш материал, как ПВО борется с дронами Shahed-136.

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