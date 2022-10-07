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Летит дрон-камикадзе? Как спастись во время атаки дома и на улице

Вероника Кононенко, практикантка сайта 07 октября 2022, 19:30
дрон-камікадзе
Фото: Unsplash

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