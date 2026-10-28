Когда День бабушки 2026 и как этот праздник отмечают в Украине

День бабушки — теплый и радостный семейный праздник. Его посвятили бабушкам для того, чтобы внуки позвонили или зашли к ним в гости, помогали и одаряли заботой родного человека. Когда День бабушки и дедушки 2026 — читай в материале.

Когда День бабушки 2026

Во всем мире День бабушки отмечают по-разному и в разные дни. Христиане, например, поздравляют своих родных 26 июля. В этот день происходит литургия в честь Анны и Иоакима — родных Иисуса Христа.

В Польше День бабушки и дедушки отмечают 21 января. А Всемирный день бабушек, дедушек и людей пожилого возраста ежегодно отмечают в четвертое воскресенье июля.

Когда День бабушки в Украине

В Украине День бабушек и дедушек празднуют 28 октября. Отдельно Дня бабушки и Дня дедушки у нас нет. Поэтому в этот день принято поздравлять мам и пап своих родителей. Собираться с ними за одним столом, дарить символические подарки и разговаривать, уделяя каждому внимание.

Почему празднуют День бабушки и дедушки

Очень давно у славян был праздник Осенние деды, который приходился на конец октября. Люди чтили память о предках, которых с ними уже не было, веря в то, что духи родственников в эти дни им помогают. Семьями они проводили разные ритуалы, приходили на могилы умерших, зажигали свечи и т.д.

В 2009 году в Голландии предложили ввести праздник для бабушек и дедушек.

Эту идею подали в голландском бюро цветов. Она заключалась в том, чтобы внуки дарили цветы мамам и папам своих родителей, чтобы сделать связь между поколениями еще крепче.

Историки предложили сдвинуть дату для этого праздника на конец октября.

Таким образом, важные традиции наших предков нашли отражение в настоящем. Именно поэтому в Украине праздник отмечают 28 октября каждый год.

День бабушки и дедушки: цель праздника

Самое главное в этот день — доказать старшему поколению, что они есть и будут важной частичкой жизни. Внуки в этот день должны чтить своих родственников, прислушиваться к ним, ценить бабушек и дедушек.

Международный день пожилых людей и День бабушки и дедушки: в чем разница

Важно помнить, что не у всех пожилых есть дети и внуки. Поэтому поздравлять 28 октября всех пожилых с Днем бабушки и дедушки нельзя. Нужно обязательно убедиться в наличии у этих людей внуков. Если их нет, знакомых пожилых можно поздравлять 1 октября.

В ноябре украинцев ожидает ряд профессиональных праздников, а также важные памятные даты. Благодаря нашему календарю профессиональных праздников на ноябрь 2026 ты не забудешь вовремя поздравить причастных к этим праздничным датам, а также заранее подобрать им уместный презент.

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