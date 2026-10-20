Календарь праздников на ноябрь 2026: кого и когда поздравлять

В ноябре украинцев ждет ряд профессиональных праздников, а также важные памятные даты. Благодаря нашему календарю профессиональных праздников на ноябрь 2026 ты не забудешь вовремя поздравить причастных к этим праздничным датам, а также заранее подобрать им уместный презент.

Государственные праздники в ноябре 2026

21.11 — День Достоинства и Свободы

Установлено в честь начала Оранжевой революции и революции Достоинства ради утверждения в Украине идеалов свободы и демократии. Праздник основан в ноябре 2014-го — год спустя после начала революции Достоинства.

Международные праздники в ноябре 2026

20.11 — День защиты детей

В этот день была принята Декларация прав ребенка (1959) и Конвенция ООН о правах ребенка (1989). С 2025-го Украина начала отмечать День защиты детей вместе с мировым сообществом.

Памятные даты в ноябре 2026

28.11 — День памяти жертв голодоморов

Памятный день, введенный в ноябре 1998 года в память о жертвах голодоморов 1921-1923 гг., 1932-1933 гг. и 1946-1947 гг. В четвертую субботу месяца украинцы посещают поминальное богослужение и ставят символические свечи на подоконники.

Профессиональные праздники в ноябре 2026

1.11 — День работника социальной сферы

Этот профессиональный праздник отмечают в первое воскресенье. В этот день следует поздравить социальных работников, социальных педагогов и психологов. В условиях войны роль работников этой сферы чрезвычайно важна для страны.

3.11 — День инженерных войск

Отмечается на Украине с 1999 года. Инженерные войска занимаются разминированием путей, строительством укреплений, возведением мостов и переправ. Также военные инженеры противодействуют системам вражеской разведки и наведения оружия.

4.11 — День железнодорожника

В этот день поздравляют работников железнодорожной инфраструктуры. 4 ноября далекого 1861 года из Вены во Львов на территорию современной Украины прибыл первый поезд.

8.11 — День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

В 2025-м День Десантно-штурмовых войск перенесли с 21-го на 8-е число месяца — Собор Архистратига Михаила по Новоюлианскому календарю. Святой Михаил является покровителем военных. Согласно христианским преданиям, он возглавил добрых ангелов, чтобы бороться с силами, восставшими против Бога.

8.11 — День виноградаря и винодела

Празднуют во второе воскресенье месяца. Праздник довольно молодой, его учредили в 2020 году в честь людей, которые принимают непосредственное участие в развитии и популяризации украинского виноделия.

9.11 — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Профессиональный праздник всех народных мастеров, художников, музыкантов, актеров, поэтов, библиотекарей, реставраторов и музейщиков. Раньше отмечался 23 марта.

12.11 — День Государственного бюро расследований

12 ноября 2015 года парламент принял закон о Государственном бюро расследований. В этот день поздравляют всех работников этого правоохранительного органа.

15.11 — День работников сельского хозяйства

В третье воскресенье месяца работники сельского хозяйства, а также предприятий по переработке и хранению с/х сырья и организаций агропрома отмечают свой профессиональный день.

16.11 — День работников радио, телевидения и связи

В 1924 году в Харькове запустили первую передачу украинского радио. В честь этого в 1994-м установили новый праздник в молодом украинском государстве. Следует поздравить журналистов, работников радио, интернет-СМИ и связистов.

17.11 — День студента

В 1941-м в Лондоне Международный совет студентов объявил 17 ноября Днем студентов в память о трагических событиях в Чехии во время немецкой оккупации. В наше время День студента позиционируется в основном как праздник жажды жизни и новых свершений.

18.11 — День сержанта Вооруженных Сил Украины

Праздник установлен в 2019 году, чествует профессионализм украинских сержантов и старшин и должен способствовать приумножению военных традиций ВСУ.

19.11 — День стеклопроизводителя

Введен в декабре 2003-го в ответ на вклад украинских стеклопроизводителей в развитие экономики Украины и возрождение традиций этой отрасли. В этот день приветствуют работников предприятий стекольной промышленности.

19.11 — День работников гидрометеорологической службы

19-го числа поздравляют гидрометеорологов, которые делают важное дело для всех граждан — предупреждают о непогоде, дают четкий прогноз погодных явлений и т.п. Праздник установлен в 2003 году.

28.11 — День работника системы финансового мониторинга

Профессиональный праздник, введенный в 2020 году в честь работников системы финансового мониторинга Украины.

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