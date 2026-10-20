Календар свят на листопад 2026: кого та коли вітати

У листопаді на українців чекає низка професійних свят, а також важливі пам’ятні дати. Завдяки нашому календарю професійних свят на листопад 2026 ти не забудеш вчасно привітати причетних до цих святкових дат, а також заздалегідь підібрати їм доречний презент.

Державні свята в листопаді 2026

21.11 — День Гідності та Свободи

Встановлено на честь початку Помаранчевої революції та революції Гідності задля утвердження в Україні ідеалів свободи й демократії. Свято засновано в листопаді 2014-го — через рік після початку революції Гідності.

Міжнародні свята в листопаді 2026

20.11 — День захисту дітей

Цього дня ухвалили Декларацію прав дитини (1959) та Конвенцію ООН про права дитини (1989). З 2025-го Україна почала відзначати День захисту дітей разом зі світовою спільнотою.

Пам’ятні дати в листопаді 2026

28.11 — День пам’яті жертв голодоморів

Пам’ятний день, запроваджений в листопаді 1998 року на згадку про жертв голодоморів 1921-1923 рр., 1932-1933 рр. та 1946-1947 рр. У четверту суботу місяця українці відвідують поминальне богослужіння й ставлять символічні свічки на підвіконня.

Професійні свята в листопаді 2026

1.11 — День працівника соціальної сфери

Це професійне свято відзначають в першу неділю місяця. Цього дня варто привітати соціальних працівників, соціальних педагогів та психологів. В умовах війни роль працівників цієї сфери є надзвичайно важливою для країни.

3.11 — День інженерних військ

Відзначається в Україні з 1999 року. Інженерні війська займаються розміновуванням шляхів, будівництвом укріплень, зведенням мостів та переправ тощо. Також військові інженери протидіють системам ворожої розвідки та наведення зброї.

4.11 — День залізничника

Цього дня вітають працівників залізничної інфраструктури. 4 листопада далекого 1861 року з Відня до Львова на територію сучасної України прибув перший поїзд.

8.11 — День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

2025 року День Десантно-штурмових військ перенесли з 21-го на 8-е число місяця — Собор Архистратига Михаїла за Новоюліанським календарем. Святий Михаїл є покровителем військових. Згідно із християнськими переказами, він очолив добрих янголів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога.

8.11 — День виноградаря і винороба

Святкують в другу неділю місяця. Свято є доволі молодим, його запровадили в 2020 році на честь людей, які беруть безпосередню участь у розвитку та популяризації українського виноробства.

9.11 — Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

Професійне свято усіх народних майстрів, художників, музикантів, акторів, поетів, бібліотекарів, реставраторів та музейників. Раніше відзначався 23 березня.

12.11 — День Державного бюро розслідувань

12 листопада 2015 року парламент ухвалив закон про Державне бюро розслідувань. Цього дня вітають усіх працівників цього правоохоронного органу.

15.11 — День працівників сільського господарства

У третю неділю місяця працівники сільського господарства, а також підприємств з переробки та зберігання с/г сировини та організацій агропрому відзначають свій професійний день.

16.11 — День працівників радіо, телебачення та зв’язку

1924 року цього дня в Харкові запустили першу передачу українського радіо. На честь цього у 1994-му встановили нове свято у молодій українській державі. Варто привітати журналістів, працівників радіо, інтернет-ЗМІ та зв’язківців.

17.11 — День студента

1941 року в Лондоні Міжнародна рада студентів оголосила 17 листопада Днем студентів в пам’ять про трагічні події в Чехії під час німецької окупації. У наш час День студента позиціонується здебільшого як свято жаги до життя та нових звершень.

18.11 — День сержанта Збройних Сил України

Свято встановлене 2019 року, воно вшановує професіоналізм українських сержантів та старшин й має сприяти примноженню військових традицій ЗСУ.

19.11 — День скловиробника

Запроваджено в грудні 2003-го у відповідь на внесок українських скловиробників у розвиток економіки України та відродження традицій цієї галузі. Цього дня вітають працівників підприємств скляної промисловості.

19.11 — День працівників гідрометеорологічної служби

19-го числа вітають гідрометеорологів, які роблять важливу справу для усіх громадян — попереджають про негоду, дають чіткий прогноз погодних явищ тощо. Свято встановлено 2003 року.

28.11 — День працівника системи фінансового моніторингу

Професійне свято, яке було запроваджене 2020 року на честь працівників системи фінансового моніторингу України.

Раніше ми також повідомляли погоду на листопад 2026 в Україні — чи прийдуть морози та сніг.

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