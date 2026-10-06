Погода на листопад 2026 в Україні: чи прийдуть морози та сніг

Осінь невблаганно добігає кінця, і зимові холоди вже зовсім близько. Яких температурних гойдалок чекати в останній осінній місяць, чи варто готуватися до раннього снігу та якою буде погода у листопаді в Україні, детально розбираємо у цьому матеріалі.

Погода в Україні на листопад 2026: прогноз по регіонах

Фінал осені у більшості областей пройде за класичним сценарієм: поступове зникнення сонця за сірими хмарами, мінімум рясних опадів та впевнений перехід до нічних мінусів наприкінці місяця. Загалом погода в листопаді по всій Україні буде прохолодною, але без екстремальних катаклізмів.

Погода у листопаді 2026 на півночі України

Останній місяць осені у північних регіонах почнеться з відносного тепла. У перші дні стовпчики термометрів покажуть +9…+11 °C вдень, а вночі повітря остигатиме до +3…+5°C. Небо часто буде затягнуте хмарами, але з приємними сонячними проясненнями.

У середині місяця погода стане більш похмурою. Денна температура знизиться до +5…+8°C, а вночі очікується +1…+2°C. Ближче до 19-21 числа місцями пройде невеликий дощ.

Останні тижні листопада вже чітко нагадають про близькість зими, тож пуховики точно знадобляться. Вдень фіксуватиметься близько +2…+3°C, а вночі вдарять стабільні заморозки до -1…-3°C.

Листопад у північних регіонах, зокрема столиці України — Києві, прогнозують здебільшого сухим, без сильних снігопадів.

Погода у листопаді 2026 на заході України

Для західних областей прогноз погоди на листопад передбачає типові осінні тумани та вогкість. На старті місяця тут буде близько +10…+12°C у світлу пору доби та +4…+6°C вночі.

Друга декада листопада принесе більше сірих хмар. Термометри вдень показуватимуть +7…+9°C, а вночі температура балансуватиме на рівні +2…+3°C. Суттєвих злив не очікується, переважатиме мряка.

Наприкінці місяця захід країни остаточно попрощається з теплом: вдень від +2°C до +4°C, а вночі стовпчики термометрів почнуть падати до 0…-2°C.

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Погода у листопаді 2026 на півдні України

Південні регіони традиційно утримуватимуть тепло найдовше. Саме тут стартують найкомфортніші температурні показники: вдень +12…+14°C, а вночі цілком приємні +6…+8°C.

Екватор місяця супроводжуватиметься мінливою хмарністю та поступовим охолодженням. Вдень стовпчики термометрів зупиняться на позначках +9…+11°C, вночі очікується +4…+6°C.

В останній декаді осіння прохолода добереться і до моря. Вдень прогнозують +5…+7°C, вночі близько +1…+3°C. Проте мінусових температур у листопаді жителям півдня чекати не варто.

Погода у листопаді 2026 на сході України

Східним областям погодні умови підготували найшвидший перехід до зимового режиму. Початок місяця ще порадує показниками +8…+10°C вдень, але ночі відразу стануть прохолодними: +1…+3°C.

У другій декаді небо затягне важкими масивами хмар. Температура опуститься до +4…+6°C вдень, а вночі почнуться перші коливання навколо нульової позначки.

Завершиться осінь на сході досить суворо: вдень ледь тепліше за нуль (0°C…+2°C), а ночі принесуть впевнені морози до -2…-4°C. І хоча снігу поки не передбачається, морозне повітря буде відчуватися сповна.

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