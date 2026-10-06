Дозвілля Погода

Погода на листопад 2026 в Україні: чи прийдуть морози та сніг

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Жовтня 2026, 15:00 3 хв.
Погода на листопад 2026: коли в Україні похолодає та чи чекати снігу
Фото Pexels

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