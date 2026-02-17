Для тебе Економія

Хто має право на субсидії 2026: як її оформити та що для цього потрібно

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Лютого 2026, 15:30 5 хв.
Хто має право на субсидії
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь