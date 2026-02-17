Хто має право на субсидії 2026: як її оформити та що для цього потрібно

Субсидію надають певній категорії громадян, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг.

Ми розповімо, хто має право на субсидію 2026, як її оформити та які документи потрібні.

Хто має право на субсидію

Субсидію можна оформити, якщо у родини плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Крім того, право на отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства.

Як розраховується обов’язковий відсоток платежу для родини

Обов’язковий відсоток платежу встановлюється для кожної родини індивідуально за формулою.

Обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Він ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу. Дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія. Отриманий результат ділиться на два, а потім множиться на 15%, це і є відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Під час призначення зимової житлової субсидії до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства враховуються доходи за перший і другий квартали поточного року, а пенсійні виплати беруться до уваги за серпень цього ж року.

Хто може отримати субсидію

Отримати субсидію можуть:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;

неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна;

сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу;

внутрішньо переміщені особи за програмою Прихисток.

Кому ще передбачені пільги на комунальні послуги та у якому розмірі

Допомогу з оплатою комунальних послуг також можуть отримати громадяни, які мають певні заслуги перед країною. Субсидія (з урахуванням середньомісячного доходу) передбачена:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед батьківщиною;

пенсіонерам, які раніше працювали педагогами, медиками та фармацевтами, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах;

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють/раніше працювали в музеях, державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Цим категоріям держава обіцяє 100% знижки на оплату комунальних послуг.

50% знижки передбачені:

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів;

батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та членам їхніх сімей;

дружині (чоловіку) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належали до категорії 3, і смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’ї, що має дитину з інвалідністю;

учасникам війни;

окремим категоріям осіб, з-поміж жертв нацистських переслідувань.

Також право на 25% знижки на комунальні послуги мають діти війни.

Як і де оформити субсидію

З 1 грудня 2022 року субсидії призначає Пенсійний фонд України. Якщо ти раніше не оформлював(-ла) субсидію, треба подати заяву та декларацію. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн. Особисто передати їх до сервісного центру Пенсійного фонду можна незалежно від місця проживання. Або документи до Пенсійного фонду можна надіслати поштою.

Також оформити субсидію можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду чи мобільний застосунок Пенсійного фонду. Ще один спосіб — через портал Дія.

Як оформити субсидію онлайн

Щоб оформити субсидію онлайн треба виконати кілька простих кроків.

Зареєструватися чи авторизуватися на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID. Обрати у меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомога та Заяву на субсидію. Заповнити дані та перевірити їхню коректність. Завантажити необхідні копії документів для отримання субсидії.

У деяких випадках до заяви та декларації для оформлення субсидії можуть знадобитися й інші документи. Наприклад, договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО тощо.

Після опрацювання заяви спеціалісти Пенсійного фонду надішлють на портал інформацію щодо стану та рішення опрацювання заяви.

Які документи потрібні, щоб оформити субсидію

Щоб оформити субсидію, потрібні такі документи:

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи й витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС);

договір про винайм житла (за наявності);

документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби).

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг призначається з місяця, коли подано заяву, і діє до завершення опалювального сезону.

Якщо заява подається протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію призначають з початку цього сезону, але не раніше дати, коли виникло право на її отримання.

Є деякі правила, за якими можу не надати субсидію. Раніше ми розповідали, кому можуть відмовити у субсидії.

