Хто може не отримати субсидію у 2023 році: причини відмови

Субсидія — державна допомога українцям з оплатою комунальних послуг. Однак тепер отримати її стало важче через жорсткі умови.

Так, причиною для відмови тепер може стати наявність відносно нового авто, депозитів чи відсутність роботи.

Виплатами державної допомоги тепер займається Пенсійний фонд. Тож там детально розповіли, з яких ще причин українцям можуть відмовити у субсидії.

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Хто може не отримати субсидії

Якщо бодай один із дорослих членів родини офіційно не навчається чи не працює — це може стати причиною відмови.

Також відмовлять у субсидії, якщо офіційна зарплата бодай одного члена родини буде нижчою від мінімальної.

Якщо людина чи родина не сплачувала рахунки за комунальні послуги понад три місяці.

Якщо квартира площею понад 130 кв. м, або житловий будинок — понад 230 кв. м, то у субсидії теж можуть відмовити.

У фонді додали, що це обмеження не стосується дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей з трьома або більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням.

Причиною для відмови може стати й володіння транспортним засобом, якому не більше ніж п’ять років.

Також можуть відмовити у державній допомозі, якщо у родини є два або більше транспортних засобів віком не більше ніж 15 років. Однак це не стосується наявності причепа або мопеда.

Якщо протягом року перед зверненням на субсидію хтось із прописаних членів сім’ї здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн.

Це не стосується витрат на лікування. А також тих, хто впродовж попереднього року придбав валюту на суму від 50 тис. грн та вище.

Якщо у когось з членів сім’ї є депозит на суму понад 100 тис. грн.

Якщо сім’я не повернула субсидію, яка була виплачена понад належне.

Коли у складі сім’ї є людина, яка не сплачує аліментів понад три місяці.

Нещодавно ми дали покрокову інструкцію, як оформити субсидію через застосунок Дія.

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