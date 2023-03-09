Економія

Хто може не отримати субсидію у 2023 році: причини відмови

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Березня 2023, 18:00
причина відмови у субсидії
Фото: Pexels

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