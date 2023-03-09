Хто може не отримати субсидію у 2023 році: причини відмови

Субсидія — державна допомога українцям з оплатою комунальних послуг. Однак тепер отримати її стало важче через жорсткі умови.
Так, причиною для відмови тепер може стати наявність відносно нового авто, депозитів чи відсутність роботи.
Виплатами державної допомоги тепер займається Пенсійний фонд. Тож там детально розповіли, з яких ще причин українцям можуть відмовити у субсидії.
Якщо бодай один із дорослих членів родини офіційно не навчається чи не працює — це може стати причиною відмови.
У фонді додали, що це обмеження не стосується дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей з трьома або більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням.
Це не стосується витрат на лікування. А також тих, хто впродовж попереднього року придбав валюту на суму від 50 тис. грн та вище.
Нещодавно ми дали покрокову інструкцію, як оформити субсидію через застосунок Дія.
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