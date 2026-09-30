Як змінити ліміт в Ощадбанку: два прості способи

Банківські ліміти є зручним інструментом контролю як щоденних витрат, так і захистом грошей від дій шахраїв. Ці обмеження можна легко змінювати та налаштовувати під особисті потреби онлайн без необхідності відвідувати відділення банківської установи. Сьогодні розповідаємо, як змінити ліміт картки в Ощадбанку.
Як змінити ліміт на перекази в Ощадбанку: інструкція
Змінити ліміт картки на перекази в Ощадбанку можна двома способами онлайн — у мобільному застосунку банківської установи або безпосередньо в чат-боті в месенджерах Telegram або Viber.
Як змінити ліміт в Ощадбанку в застосунку
- Відкрий застосунок Мобільний Ощад і вибери там картку, на якій потрібно змінити ліміт.
- Перейди до додаткових налаштувань (значок шестірні) і вибери розділ Ліміти на день.
- У розділі Ліміти на день вибери потрібний тобі вид ліміту — перекази з картки на картку.
- Зміни суму ліміту на перекази і натисни збереження.
Як змінити ліміт у чат-боті Ощадбанку
- Відкрий чат-бот у Telegram або Viber і натисни Розпочати.
- Вкажи свій номер телефону, за яким закріплена картка.
- Введи код, який прийде тобі в SMS.
- Далі вибери розділ Головне меню, потім Мої рахунки.
- Вибери продукт Картка і після цього вкажи останні 4 цифри номеру потрібної картки.
- Вибери розділ Ліміти, натисни Спрацював ліміт (якщо операцію відхилили через встановлені ліміти) і далі вкажи Підтвердити деактивацію ліміту.
- Або у розділі Ліміти натисни Зняти наперед (якщо хочеш заздалегідь зняти обмеження) і вибери тип ліміту, який треба зняти, — переказ із картки. Банк скасує обмеження на операції до кінця поточної доби.
В Ощадбанка для карток масового сегмента також встановлено обмеження на зняття готівки в банкоматі. Банк дозволяє знімати до 10 тис. грн на добу. Цей ліміт також можна самостійно змінити в застосунку Мобільний Ощад або зателефонувати на гарячу лінію.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні змінилися правила внесення готівки через платіжні термінали. Анонімні поповнення рахунків через термінали опинилися під забороною.
Фото: Ощадбанк
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