Контроль над ШІ: Трамп підписав угоду з технологічними гігантами

Президент США Дональд Трамп оприлюднив документ, який його адміністрація представила як угоду про безпечне використання штучного інтелекту. Напередодні глава Білого дому зустрівся у Вашингтоні з керівниками провідних технологічних компаній, після чого сторони домовилися про добровільні стандарти контролю за ШІ.

Він назвав угоду морально обов’язковою. Документ передбачає чотири рівні внутрішнього контролю за системами штучного інтелекту. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Які правила передбачає угода про ШІ

Згідно з документом, компанії мають співпрацювати із зовнішніми аудиторами або незалежними оцінювачами. Вони повинні перевіряти, чи справді системи контролю та моніторингу ШІ працюють так, як передбачено.

Також компаніям запропонували створити незалежні комітети при радах директорів. Вони мають контролювати роботу внутрішніх і зовнішніх аудиторів, а також команд, які відповідають за безпеку штучного інтелекту.

Окремий напрям стосується контролю моделей під час їхнього навчання та подальшого використання. Йдеться, зокрема, про кібербезпеку, біологічні та хімічні загрози.

Компанії також мають мати власні команди, які стежитимуть за роботою систем контролю, моніторингу та виявлення можливих проблем.

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Хто підписав документ

Угоду підписали Трамп і керівники низки найбільших технологічних компаній, зокрема Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X та NVIDIA. Reuters повідомляє, що домовленість має добровільний характер.

У документі зазначається, що згодом подібні правила можуть бути закріплені у законах або нормативних актах.

— Незалежно від того, чи вимагається це від компаній, ми вважаємо, що впровадження цих контролів та аудитів має вирішальне значення для забезпечення безпечного майбутнього для всіх, і кожна з наших компаній прагне це зробити, — йдеться в угоді.

Також учасники домовилися регулярно зустрічатися, щоб напрацьовувати спільні стандарти та найкращі практики для підвищення безпеки систем штучного інтелекту.

Що передбачає контроль за ШІ

Фактично домовленість передбачає багаторівневий нагляд: від внутрішніх команд у самих компаніях до незалежного аудиту. Окрема увага приділяється тому, щоб потужні моделі не отримували небажаний доступ до технічних систем і не створювали додаткових ризиків у чутливих сферах.

Про домовленість Трамп і керівники технологічних компаній оголосили після зустрічі у Білому домі 29 вересня. Під час зустрічі також обговорювали розвиток ШІ та необхідну для нього інфраструктуру.

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