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Контроль над ШІ: Трамп підписав угоду з технологічними гігантами

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 16:00 2 хв.
Трамп представив угоду про безпеку ШІ: які правила пропонують компаніям
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