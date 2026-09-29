Застрелили співробітника The New York Times: у вбивстві підозрюють його тестя і тещу

У місті Дублін, штат Каліфорнія, застрелили 40-річного Джонатана Маккінсі, який працював у The New York Times. У вбивстві чоловіка підозрюють його 77-річних тестя і тещу. Подружжя затримали невдовзі після стрілянини.

Про це повідомила поліція Дубліна.

У Каліфорнії вбили 40-річного співробітника The New York Times: що відомо

Стрілянина сталася 26 вересня близько 15:08 за місцевим часом біля спортивного комплексу Dublin Sports Grounds. Поліцейський, який проїжджав неподалік, побачив чоловіка, що лежав на парковці. Приблизно в цей самий момент правоохоронці почали отримувати повідомлення на номер 911 про стрілянину.

На місці поліцейські знайшли Джонатана Маккінсі з численними вогнепальними пораненнями. Медики констатували його смерть.

За даними поліції, за допомогою свідків правоохоронцям за кілька хвилин вдалося знайти двох підозрюваних, які залишалися неподалік. Ними виявилися 77-річні Шоуюн Чжан і Шилі Чен. Подружжя є батьками дружини загиблого.

Обох затримали за підозрою у вбивстві та доправили до в’язниці Santa Rita Jail. Поліція зазначає, що інших підозрюваних наразі не розшукують, а загрози для громадськості немає.

Що відомо про загиблого

Маккінсі працював у The New York Times. Видання підтвердило, що він був інженером і керував напрямом інженерії у New York Times Games.

На момент загибелі чоловік перебував у процесі розлучення та судової суперечки щодо опіки над дітьми з дочкою затриманого подружжя. Судове засідання у цій справі мало відбутися приблизно через тиждень після стрілянини. Поліція поки не називає мотиву стрілянини. Слідчі продовжують встановлювати всі обставини загибелі Маккінсі.

Раніше ми повідомляли про нічну стрілянину в Києві посеред житлового кварталу.

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