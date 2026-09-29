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Застрелили співробітника The New York Times: у вбивстві підозрюють його тестя і тещу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 14:00 2 хв.
У Каліфорнії застрелили співробітника The New York Times: поліція затримала двох людей
Фото Pexels

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