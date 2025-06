Стрілянина у школі в Австрії: відомо про десятьох загиблих

В одній зі шкіл Австрії сталася стрілянина. На жаль, вже відомо про загиблих внаслідок трагедії.

Більше деталей — далі у матеріалі.

За повідомленням місцевих видань Kronen Zeitung та ORF, зранку відбулася стрілянина в одній зі шкіл міста Грац. Це — друге за кількістю населення місто у країні.

The Guardian повідомляє, що у школі прогриміло близько 20 вибухів.

Повідомляється, що злочинець, ймовірно колишній учень, відкрив вогонь у двох класах у школі BORG Dreierschützengasse. Підозрюваного у злочині знайшли мертвим в одній із кабінок вбиралень. 22-річний чоловік вкоротив собі віку.

Поліція повідомила, що чоловік вважав себе жертвою булінгу у цій школі.

Наразі триває слідство, а поліція створила окрему платформу, куди очевидці можуть надсилати фотографії або відео з місця злочину.

Увага! Наступні кадри можуть шокувати, а також містять гучні звуки вибухів!

Exklusives Video:💥Hier hört man die Schüsse in der Grazer Schule

Schockierend! AUF1 hat soeben ein exklusives Video erhalten, in dem die Schüsse in der Grazer Schule zu hören sind. Das Video wurde in einem Klassenzimmer des BORG gefilmt.

👉🏻 AUF1 bleibt für Sie dran – folgen… pic.twitter.com/xJ0r7glyCK

— AUF1 (@AUF1TV) June 10, 2025