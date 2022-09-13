Батьківство

За булінг відповідальні дорослі! Психологиня розповіла, як цькування впливають на життя дітей

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Вересня 2022, 09:00
Що таке булінг: чому він виникає та як впливає на дітей
Фото: Pexels

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