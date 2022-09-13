За буллинг ответственны взрослые! Психолог рассказала, как травля влияет на жизнь детей

Проблема буллинга всегда присутствовала в детском социуме. Некоторые дети, особенно подростки, очень жестокие. Они пытаются оскорбить кого-то и таким образом заработать свой авторитет. Однако иногда буллинг может привести к физическому насилию.

Психолог Богдана Валигура рассказала о буллинге и как он влияет на детей.

Что такое буллинг

Простыми словами буллинг — травля, которая сильно вредит моральному здоровью ребенка, он даже может испытывать физический вред.

Согласно закону Украины о противодействии буллингу, этот термин определяют как деяния (действия или бездействие) участников образовательного процесса, заключающихся в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, совершаемых в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, в результате чего мог быть причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Так что психолог объясняет: буллинг — это разновидность насилия. Он может осуществляться группой, отдельной личностью или даже происходить внутри коллективов.

Хотя буллинг ярко наблюдается в детском общении, он существует и среди взрослых.

— Фактически, любой коллектив может стать местом буллинга. Ведь один из ключевых аспектов — дисбаланс положения в иерархии определенного коллектива и борьба за авторитет, основанный на самоутверждении путем травли жертвы, — рассказывает Валигура.

Что такое групповой буллинг

В групповом буллинге не всегда должно быть несколько обидчиков, он может быть один, но обязательно есть наблюдатели. Например, один работник травит другого, а люди в коллективе просто за этим наблюдают, более того, могут поддерживать и посмеиваться.

По исследованиям ЮНЕСКО, жертвы буллинга испытывают проблемы с социализацией, снижение посещаемости и успеваемости, а главное — страдает психическое здоровье. Такие дети больше подвержены депрессии, ПТСР и тревожным расстройствам. Также жертвы буллинга чаще подвержены самоубийству.

Стоит ли обвинять жертву в буллинге

— Обвинение жертвы в действиях, которые могли “спровоцировать” физическое или эмоциональное насилие, является проявлением виктимблейминга. Такие заявления неуместны, — утверждает психолог.

По ее словам, исследования показывают, что причинно-следственная связь психопатологии и буллинга состоит сначала из проявления травли, а затем развития травмы. Страдают не только жертвы, но и наблюдатели, ведь в психотерапии давно существует термин “травма свидетеля”. Когда человек получает травматический опыт из-за наблюдения и сострадания к жертве. А у буллинга свидетели являются неотъемлемой частью.

Ролевые модели участников буллинга:

жертва;

сожертва — наблюдатель, который сочувствует жертве и может стать в ее защиту, вызвав на себя агрессию;

изолят — наблюдатель, изолируемый от буллинга;

союзники агрессора — отводящие от себя внимание агрессора и группы, акцентируя ее на недостатках или безосновательных унижениях других участников группы;

агрессор — вершина иерархического звена неформального коллектива, сохраняющего свое иерархическое положение именно благодаря такому поведению.

— Наблюдатели часто имеют внутренний конфликт, основанный на желании защитить себя и не оказаться на месте жертвы. А также пониманием того, что происходит что-то ужасное, и этому нужно помешать. У союзников агрессора также есть внутренний конфликт основанный на страхе, — рассказывает эксперт.

Она считает, что за буллинг прежде всего ответственны взрослые, ведь не научили решать конфликты мирным путем. По ее словам, агрессор часто является жертвой или свидетелем домашнего насилия.

Дети ведут себя так, потому что часто просто не умеют иначе. Мы должны нести ответственность, при чем на институциональном уровне, — отмечает Валигура.

Она утверждает: опыт буллинга в школе оказывает существенное влияние на качество жизни и психическое здоровье у взрослых.

Дети очень эмоциональны и способны манипулировать родителями через свое поведение. Раньше мы рассказывали о детских истериках: причины и как успокоить.

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