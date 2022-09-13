Родительство

За буллинг ответственны взрослые! Психолог рассказала, как травля влияет на жизнь детей

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 сентября 2022, 09:00
Що таке булінг: чому він виникає та як впливає на дітей
Фото: Pexels

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