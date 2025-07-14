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ДПА возвращается? Что известно об изменениях для учеников 4 и 9 классов

Виктория Мельник, журналист сайта 14 июля 2025, 13:00
ДПА
Фото Unsplash

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