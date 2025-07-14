ДПА возвращается? Что известно об изменениях для учеников 4 и 9 классов

Школьные годы прекрасны и полны жизненных уроков и интересных моментов. Однако самый большой страх всех школьников — контрольная работа и выпускные экзамены.

До начала полномасштабного вторжения украинские ученики составляли ДПА после девятого класса и ВНО после 11. Сейчас ДПА отменили, а вместо ВНО ввели НМТ. Но что будет дальше?

Как будут проводить ДПА и на что будут влиять результаты этих экзаменов, рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко для Нової украинської школи. Мы пересказываем дальше самое интересное.

Как будут проводить ДПА

По словам Татьяны Вакуленко, в будущем школьники будут составлять ДПА в форме ВНО.

Однако эти результаты не будут влиять на отбор в профильные академические лицеи. Такие формы проверки могут служить качественной обратной связью для учеников и педагогов.

Я вижу значение государственной итоговой аттестации в получении хорошей обратной связи между учеником или ученицей и учебным заведением.

— Государственная итоговая аттестация не используется ни для чего, кроме мониторинга. Но что такое мониторинг? Мы хотим привлечь для него инструменты искусственного интеллекта, чтобы на основе наших данных и информации о тестовых заданиях ДПА ученик или ученица получали отчет — на человеческом языке написан, где сказано будет, что ты молодец, ты хорошо сделал вот это и вот то, а с этим надо поработать, — говорит Вакуленко.

Напомним, что ДПА ученики будут сдавать после четвертого и девятого классов. Поэтому сама аттестация преследует цель как можно раньше выявить пробелы в знаниях детей.

В настоящее время УЦОКО прорабатывает задачи для ДПА четвертого класса. Там есть немало интересных задач, в том числе и самостоятельная речь.

— Есть новые форматы задач как математическое исследование: определенное условие, ситуация, в которой ребенку нужно решить несколько задач, но сначала понять, где там математика нужна. Ну, например, построить приют для животных.

Далее должна быть разработана система оценки для государственной итоговой аттестации для девятиклассников, и это должен быть уже более широкий ряд предметных отраслей, — добавила Вакуленко.

Задание для четвертого класса покажут уже в этом году. А уже в следующем году пилотирование пройдут задания для девятого класса.

Их покажут в 2027 году.

Кстати, помнишь скандал вокруг НМТ по английскому языку? Раньше мы разбирали, почему задачи были так сложны и действительно ли это вина УЦОКО — читай по ссылке.

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