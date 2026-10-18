Экономия времени и сил! Как оформить єМалюк: регистрация младенца через Дію

В вашей семье радость — родился малыш. Сейчас не нужно никуда ходить и обивать пороги, чтобы оформить свидетельство о рождении и получить другие услуги.

В портале Дія начала работу программа есть єМалюк, которая позволяет оформить онлайн все необходимые документы после рождения ребенка.

Читай, как оформить свидетельство о рождении, регистрации места жительства и другие услуги, какие документы нужны — в материале.

єМалятко — это комплексная услуга для родителей новорожденных.

Обращаться можно в течение 30 дней от рождения ребенка.

С помощью єМалятко можно заказать услуги, которые нужны при рождении ребенка. 5 из них являются базовыми, 4 предоставляются по выбору родителей.

Чтобы заказать услугу, нужен номер медицинского заключения или номер судебного решения об установлении факта рождения ребенка.

Как оформить услугу єМалюк

Базовые услуги:

государственная регистрация рождения. Вы получите свидетельство о рождении ребенка;

определение происхождения ребенка. В свидетельстве о рождении будет указана информация о родителях малыша.

регистрация в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков. Номер налогоплательщика ребенка вносится в свидетельство о рождении;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины и присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (УГДР). Номер вносится в свидетельство о рождении;

внесение информации о ребенке в Реестр пациентов. Эта информация позволит ускорить время подписания декларации с педиатром или семейным врачом.

Услуги по выбору:

назначение пособия при рождении;

регистрация места жительства ребенка. Для этого дается три месяца со дня его рождения;

назначение помощи многодетным семьям;

выплата денежной компенсации за сверток малыша. Выплата производится только на специальную карту Пакунок малюка, открытую в ПриватБанке.

Как зарегистрировать младенца через Дію

Чтобы воспользоваться услугой онлайн:

Зарегистрируйся или авторизуйся в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

Заполни онлайн форму, выбрав дополнительные услуги, которые хочешь заказать.

Подпиши заявление электронной подписью.

В каких случаях второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью:

родители не состоят в браке;

имеют разные фамилии;

зарегистрированы по разным адресам;

помощь получит один из родителей, а подает заявление другой.

Ссылка для подписи будет отправлена ​​на электронную почту.

После этого заявление для государственной регистрации рождения будет автоматически отправлено в избранный отдел ДРАЦС.

Тот родитель, кто подписал заявление, тот и забирает свидетельство.

Впрочем, онлайн-услуга недоступна, если:

ребенок родился за пределами Украины или вне медицинского учреждения;

ребенок уже имеет свидетельство о рождении;

медицинское свидетельство старого образца (форма 103/о);

один из родителей является иностранцем;

брак заключен в другой стране.

Как оформить услугу єМалюк: видео

Ранее мы рассказывали о государственной программе ясли: кто имеет право на участие и как подать заявку.

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