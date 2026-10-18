Экономия времени и сил! Как оформить єМалюк: регистрация младенца через Дію

В вашей семье радость — родился малыш. Сейчас не нужно никуда ходить и обивать пороги, чтобы оформить свидетельство о рождении и получить другие услуги.
В портале Дія начала работу программа есть єМалюк, которая позволяет оформить онлайн все необходимые документы после рождения ребенка.
Читай, как оформить свидетельство о рождении, регистрации места жительства и другие услуги, какие документы нужны — в материале.
єМалятко — это комплексная услуга для родителей новорожденных.
Обращаться можно в течение 30 дней от рождения ребенка.
С помощью єМалятко можно заказать услуги, которые нужны при рождении ребенка. 5 из них являются базовыми, 4 предоставляются по выбору родителей.
Чтобы заказать услугу, нужен номер медицинского заключения или номер судебного решения об установлении факта рождения ребенка.
Как оформить услугу єМалюк
Базовые услуги:
- государственная регистрация рождения. Вы получите свидетельство о рождении ребенка;
- определение происхождения ребенка. В свидетельстве о рождении будет указана информация о родителях малыша.
- регистрация в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков. Номер налогоплательщика ребенка вносится в свидетельство о рождении;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины и присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (УГДР). Номер вносится в свидетельство о рождении;
- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов. Эта информация позволит ускорить время подписания декларации с педиатром или семейным врачом.
Услуги по выбору:
- назначение пособия при рождении;
- регистрация места жительства ребенка. Для этого дается три месяца со дня его рождения;
- назначение помощи многодетным семьям;
- выплата денежной компенсации за сверток малыша. Выплата производится только на специальную карту Пакунок малюка, открытую в ПриватБанке.
Как зарегистрировать младенца через Дію
Чтобы воспользоваться услугой онлайн:
- Зарегистрируйся или авторизуйся в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
- Заполни онлайн форму, выбрав дополнительные услуги, которые хочешь заказать.
- Подпиши заявление электронной подписью.
В каких случаях второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью:
- родители не состоят в браке;
- имеют разные фамилии;
- зарегистрированы по разным адресам;
- помощь получит один из родителей, а подает заявление другой.
Ссылка для подписи будет отправлена на электронную почту.
После этого заявление для государственной регистрации рождения будет автоматически отправлено в избранный отдел ДРАЦС.
Тот родитель, кто подписал заявление, тот и забирает свидетельство.
Впрочем, онлайн-услуга недоступна, если:
- ребенок родился за пределами Украины или вне медицинского учреждения;
- ребенок уже имеет свидетельство о рождении;
- медицинское свидетельство старого образца (форма 103/о);
- один из родителей является иностранцем;
- брак заключен в другой стране.
Как оформить услугу єМалюк: видео
Ранее мы рассказывали о государственной программе ясли: кто имеет право на участие и как подать заявку.
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