Економія часу та сил! Як оформити єМалюк: реєстрація немовляти через Дію

У вашій сім’ї радість — народилося малятко. Зараз не потрібно нікуди ходити та оббивати пороги, щоб оформити свідоцтво про народження та отримати інші послуги.

У порталі Дія почала роботу програма єМалятко, яка дає змогу оформити онлайн всі необхідні документи після народження дитини.

Читай, як оформити свідоцтво про народження, реєстрацію місця проживання та інші послуги, які документи потрібні — у матеріалі.

єМалятко — це комплексна послуга для батьків новонароджених.

Звертатися можна протягом 30 днів від народження дитини.

За допомогою єМалятко можна замовити послуги, які потрібні при народженні дитини. Пʼять із них є базовими, 4 надаються на вибір батьків.

Щоб замовити послугу, потрібен номер медичного висновку або номер судового рішення про встановлення факту народження дитини.

Як оформити послугу єМалятко

Базові послуги:

державна реєстрація народження. Ви отримаєте свідоцтво про народження дитини;

визначення походження дитини. У свідоцтві про народження буде вказана інформація про батьків малюка.

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Номер платника податків дитини вноситься до свідоцтва про народження;

визначення належності дитини до громадянства України та присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР). Номер вноситься до свідоцтва про народження;

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів. Ця інформація дасть змогу пришвидшити час підписання декларації з педіатром або сімейним лікарем.

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Послуги на вибір:

призначення допомоги при народженні;

реєстрація місця проживання дитини. Для цього дається три місяці із дня її народження;

призначення допомоги багатодітним сім’ям;

виплата грошової компенсації за пакунок малюка. Виплата здійснюється тільки на спеціальну картку Пакунок малюка, відкриту у ПриватБанку.

Як зареєструвати немовля через Дію

Щоб скористатись послугою онлайн:

Зареєструйся або авторизуйся в кабінеті громадянина на сайті diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

Заповни онлайн-форму, обравши додаткові послуги, які хочеш замовити.

Підпиши заяву електронним підписом.

В яких випадках другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом:

батьки не перебувають у шлюбі;

мають різні прізвища;

зареєстровані за різними адресами;

допомогу отримає один із батьків, а подає заяву інший.

Посилання для підпису буде надіслано на електронну пошту.

Після цього заява для державної реєстрації народження, буде автоматично відправлена до обраного відділу ДРАЦС.

Той з батьків, хто підписав заяву, той і забирає свідоцтво.

Втім, онлайн-послуга недоступна, якщо:

дитина народилася за межами України або поза медичним закладом;

дитина вже має свідоцтво про народження;

медичне свідоцтво старого зразка (форма 103/о);

один із батьків є іноземцем;

шлюб укладений в іншій країні.

Як оформити послугу єМалятко: відео

Раніше ми розповідали про державну програму єЯсла: хто має право на участь та як подати заявку.

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