Як оформити закордонний паспорт онлайн та які для цього потрібні документи

Через війну багато українців вимушено покинули свої будинки. Спочатку люди перетинали кордони без закордонних паспортів, маючи при собі лише українські документи.
Але за кілька місяців після початку широкомасштабної війни у Держприкордонслужбі повідомили, що для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт.
Як оформити закордонний паспорт онлайн і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Для того щоб зробити закордонний паспорт, потрібно зібрати список таких документів:
Якщо ти робиш закордонний паспорт для дитини, то його потрібно оформляти окремо. Для цього потрібно: заяви від обох батьків, їхні паспорти, свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла віку 14 років) або паспорт громадянина України (якщо дитина старша 14 років).
Зараз можна зробити кілька паспортів: біометрику та звичайний. Біометричний містить чип, у якому вбудована інформація про людину, зокрема відбитки пальців.
З ним дуже зручно їздити ЄС (без візи). Але якщо ти вирішиш робити звичайний паспорт, то для ЄС треба робити ще й шенген. Тому швидше і зручніше робитиме біометричний закордонний паспорт. Його роблять:
Якщо ти перебуваєш за кордоном, треба звернутися до найближчої дипломатичної установи України. Наприклад, до консульства чи посольства. Там тобі скажуть, які документи потрібні та що робити для оформлення паспорта не в Україні.
В Україні закордонний паспорт роблять до місяця після подачі документів. Також можна зробити паспорт за прискореною методикою, але це коштуватиме дорожче.
Тоді документ буде у тебе на руках уже за тиждень чи три дні.
Тоді документ буде у тебе на руках уже за тиждень чи три дні.
Важливо, що повністю онлайн зробити закордонний паспорт не можна, адже для нього потрібні відбитки пальців, фото та чеки про оплату. Якщо хочеш якнайшвидше пройти черги, потрібно заздалегідь записатися онлайн.
Якщо ти оформляєш за місяць, то потрібно буде заплатити за 733 грн, якщо терміновий — 1085 грн. Важливо, що в паспортних сервісах оформлення обійдеться дорожче, оскільки крім адміністративних зборів доведеться сплатити ще й послуги самого сервісу.
Раніше ми розповідали про правила виїзду чоловіків за кордон.
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