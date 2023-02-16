Як оформити закордонний паспорт онлайн та які для цього потрібні документи

Через війну багато українців вимушено покинули свої будинки. Спочатку люди перетинали кордони без закордонних паспортів, маючи при собі лише українські документи.

Але за кілька місяців після початку широкомасштабної війни у Держприкордонслужбі повідомили, що для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт.

Як оформити закордонний паспорт онлайн і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

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Як оформити закордонний паспорт онлайн: список документів

Для того щоб зробити закордонний паспорт, потрібно зібрати список таких документів:

український паспорт (оригінал та дві копії);

ідентифікаційний код (оригінал та ксерокопія);

квитанція, що засвідчує сплату адміністративного збору;

закордонні паспорти, які вже має громадянин (якщо такі є);

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі якщо попередній паспорт було викрадено або втрачено під час бойових дій);

анкета, що заповнюється працівниками (заявнику потрібно лише перевірити, чи правильно вказані дані).

Якщо ти робиш закордонний паспорт для дитини, то його потрібно оформляти окремо. Для цього потрібно: заяви від обох батьків, їхні паспорти, свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла віку 14 років) або паспорт громадянина України (якщо дитина старша 14 років).

Як оформити закордонний паспорт та де його роблять 2023

Зараз можна зробити кілька паспортів: біометрику та звичайний. Біометричний містить чип, у якому вбудована інформація про людину, зокрема відбитки пальців.

З ним дуже зручно їздити ЄС (без візи). Але якщо ти вирішиш робити звичайний паспорт, то для ЄС треба робити ще й шенген. Тому швидше і зручніше робитиме біометричний закордонний паспорт. Його роблять:

у державній міграційній службі;

у центрах надання адміністративних послуг;

у паспортних послугах Документ.

Якщо ти перебуваєш за кордоном, треба звернутися до найближчої дипломатичної установи України. Наприклад, до консульства чи посольства. Там тобі скажуть, які документи потрібні та що робити для оформлення паспорта не в Україні.

Скільки роблять закордонний паспорт

В Україні закордонний паспорт роблять до місяця після подачі документів. Також можна зробити паспорт за прискореною методикою, але це коштуватиме дорожче.

Тоді документ буде у тебе на руках уже за тиждень чи три дні.

Важливо, що повністю онлайн зробити закордонний паспорт не можна, адже для нього потрібні відбитки пальців, фото та чеки про оплату. Якщо хочеш якнайшвидше пройти черги, потрібно заздалегідь записатися онлайн.

Як записатися в електронну чергу онлайн

Зайди на сайт Державної міграційної служби. Вибери розділ Електронна черга та натисни Мої талони. Вибери вкладку Запис онлайн та введи номер телефону, ім’я та прізвище. Після цього вибери місто та відділення Державної міграційної служби, де хочеш отримувати паспорт. Вибери послугу та вкажи дату, яка тобі підходить. Після цього сплати збір.

Як оформити закордонний паспорт і скільки він коштує

Якщо ти оформляєш за місяць, то потрібно буде заплатити за 733 грн, якщо терміновий — 1085 грн. Важливо, що в паспортних сервісах оформлення обійдеться дорожче, оскільки крім адміністративних зборів доведеться сплатити ще й послуги самого сервісу.

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