Скільки коштує оформити закордонний паспорт у 2026: чи змінилась ціна

Закордонний паспорт у сучасному світі практично став необхідністю для будь-якої людини. Адже він допомагає як в буденних та приємних речах, як-от поїздки у відпустку, так і в складних ситуаціях, коли доводиться кудись їхати, щоб врятуватися від бойових дій у рідній країні. Та ціна на закордонний паспорт може змінюватися, тому важливо за нею стежити.

Якщо у твоїй голові вже з’явилося питання, скільки ж це коштує, тоді розповідаємо про всі фінансові деталі оформлення закордонного паспорта в Україні у 2026 році.

Яка ціна на закордонний паспорт 2026

Насамперед потрібно пам’ятати, що для отримання закордонного паспорту потрібно не лише знати його ціну, але й подати заяву разом із необхідними документами до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також існує можливість отримати потрібний документ у підрозділу Державної міграційної служби або Паспортного сервісу ДП Документ.

З початку 2026 року в Україні оформлення закордонних паспортів подорожчало. Це пов’язано зі зростанням вартості бланків біометричних документів, які виготовляє ДП Поліграфічний комбінат Україна.

Державна міграційна служба оприлюднила нові тарифи.

Скільки коштує зробити швидкий закордонний паспорт 2026

Оформлення закордонного паспорту у короткі терміни може мати різну ціну, яка буде залежати від сервісу, який його буде виготовляти.

Так, вартість термінового оформлення документів за 7 робочих днів складає 1787 грн. Вартість дещо зросла: раніше — 1682 грн.

Скільки коштує закордонний паспорт 2026

Якщо ти не поспішаєш, то можеш обрати опцію виготовити закордонний паспорт за 20 днів.

Тепер за нетермінове оформлення потрібно сплатити 1147 грн адміністративного збору замість попередніх 1042 грн.

Українці, які перебувають за кордоном під час повномасштабної війни, тепер по-новому отримуватимуть документи. Зокрема змінився механізм видачі паспортів для чоловіків. Як чоловіки можуть отримати український паспорт за кордоном — читай у матеріалі.

