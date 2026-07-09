ДТП на трасі Київ — Одеса сьогодні: загинув 15-річний хлопець, ще 10 людей у лікарні

Уранці 9 липня на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У Березівському районі Одеської області зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус. Унаслідок аварії загинув неповнолітній пасажир, ще кілька людей, серед яких діти, дістали травми.

Оновлено о 12:47.

ДТП Київ – Одеса сьогодні: що відомо про аварію

За попередньою інформацією поліції, автопригода сталася поблизу села Одаї Ширяївської громади. На трасі Київ – Одеса зіткнулися вантажний автомобіль MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення. На момент зіткнення у салоні маршрутки перебували 15 пасажирів та водій.

На місці ДТП на трасі Київ – Одеса сьогодні продовжують працювати слідчі, патрульні поліцейські та інші екстрені служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини зіткнення.

Через аварію рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. Водіїв закликають бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та, за можливості, враховувати цю інформацію під час планування маршруту.

ДТП на трасі Київ – Одеса: скільки людей постраждали

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що, за уточненими даними, внаслідок ДТП на 354 км автодороги Київ — Одеса, поблизу села Одаї Березівського району, загинув 15-річний хлопець, ще 10 осіб дістали травми та були госпіталізовані.

— Серед постраждалих три людини перебувають у важкому стані, семеро — у стані середньої тяжкості. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога — зазначив посадовець.

Наразі відомо, що шестеро з 10 постраждалих — неповнолітні.

Поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом смертельної ДТП на трасі Київ – Одеса сьогодні слідчі розпочали досудове розслідування. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель людини. Обставини аварії встановлюються.

Головне фото: поліція

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