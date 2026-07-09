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ДТП на трасі Київ — Одеса сьогодні: загинув 15-річний хлопець, ще 10 людей у лікарні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Липня 2026, 12:00 2 хв.
ДТП Київ – Одеса: поліція повідомила нові подробиці смертельної аварії

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