Атака на Київ: пошкоджено десятки трамваїв у депо, загинула жінка, є постраждалі

У ніч на 8 липня російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє чоловіків дістали поранення. Також у столиці виникли масштабні пожежі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема трамвайне депо.

Що відомо про наслідки нічного удару по Києву

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, станом на ранок відомо про одну загиблу та двох постраждалих.

— На жаль, маємо інформацію, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз – 1 загибла та 2 особи поранені. Щирі співчуття рідним та близьким, — зазначив Тимур Ткаченко.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тіло жінки рятувальники виявили під час ліквідації пожежі на одному з об’єктів у Святошинському районі.

Рятувальники повідомили, що станом на 08:30 роботи з ліквідації наслідків атаки тривали на двох локаціях – у Святошинському та Деснянському районах столиці.

У Святошинському районі внаслідок удару спалахнула адміністративна будівля та складські приміщення. Двоє людей отримали поранення, одного з них госпіталізували. Окремо рятувальники ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. Крім того, вибухова хвиля та уламки пошкодили адміністративну будівлю і трамваї.

У Деснянському районі виникла пожежа у складських приміщеннях. До ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.

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Які райони Києва постраждали від ракетної атаки

Мер Києва Віталій Кличко під час повітряної тривоги повідомляв, що в Деснянському районі після влучання ракети загорілися складські приміщення, а у Святошинському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі. Також він закликав мешканців столиці залишатися в укриттях через загрозу повторних ударів балістичними ракетами.

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію про двох постраждалих у Святошинському районі та зазначили, що російська атака спричинила пожежі й руйнування цивільних об’єктів.

Водночас у Київській міській державній адміністрації повідомили, що через обстріл було пошкоджено 42 вагони трамваїв PESA в одному зі столичних депо. Для забезпечення перевезень на час ремонту трамвайні маршрути тимчасово дублюють автобуси №1Т та №3Т. За попередніми оцінками, відновлення рухомого складу триватиме близько тижня.

У Національній поліції уточнили, що серед пошкоджених об’єктів є житлові будинки, гаражний кооператив, автомобілі, у тому числі службовий автомобіль патрульної поліції, а також трамвайне депо. Біля місць ударів розгорнули мобільні поліцейські пункти для прийому заяв від громадян.

Наразі екстрені служби продовжують працювати на місцях російської атаки, а інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ за останній час.

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