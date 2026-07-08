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Атака на Київ: пошкоджено десятки трамваїв у депо, загинула жінка, є постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Липня 2026, 10:00 3 хв.
Масована атака на Київ 8 липня 2026 року: головне про наслідки
Фото ДСНС/Telegram

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