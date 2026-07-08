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Атака на Киев: повреждены десятки трамваев в депо, погибла женщина, есть пострадавшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июля 2026, 10:00 3 мин.
Массированная атака на Киев 8 июля 2026 года: главное о последствиях
Фото ДСНС/Telegram

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