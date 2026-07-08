Атака на Киев: повреждены десятки трамваев в депо, погибла женщина, есть пострадавшие

В ночь на 8 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В результате атаки погиб один человек, еще двое мужчин получили ранения. Также в столице возникли масштабные пожары, была повреждена гражданская инфраструктура, в частности трамвайное депо.

Что известно о последствиях ночного удара по Киеву

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, по состоянию на утро известно об одной погибшей и двух пострадавших.

— К сожалению, имеем информацию, что в результате атаки этой ночью погибла женщина. По состоянию на сейчас — 1 погибшая и 2 человека ранены. Искренние соболезнования родным и близким, — отметил Тимур Ткаченко.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, тело женщины спасатели обнаружили во время ликвидации пожара на одном из объектов в Святошинском районе.

Спасатели сообщили, что по состоянию на 08:30 работы по ликвидации последствий атаки продолжались на двух локациях — в Святошинском и Деснянском районах столицы.

В Святошинском районе в результате удара загорелись административное здание и складские помещения. Два человека получили ранения, одного из них госпитализировали. Отдельно спасатели ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. Кроме того, взрывная волна и обломки повредили административное здание и трамваи.

В Деснянском районе возник пожар в складских помещениях. К ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.

Читать по теме Киев и область в трауре: возросло количество жертв обстрела 6 июля ГСЧС сообщила о завершении поисковой операции в Дарницком районе.

Какие районы Киева пострадали от ракетной атаки

Мэр Киева Виталий Кличко во время воздушной тревоги сообщал, что в Деснянском районе после попадания ракеты загорелись складские помещения, а в Святошинском районе возник пожар в нежилом здании. Также он призвал жителей столицы оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных ударов баллистическими ракетами.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о двух пострадавших в Святошинском районе и отметили, что российская атака вызвала пожары и разрушения гражданских объектов.

В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в результате обстрела были повреждены 42 вагона трамваев PESA в одном из столичных депо. Для обеспечения перевозок на время ремонта трамвайные маршруты временно дублируются автобусами №1Т и №3Т. По предварительным оценкам, восстановление подвижного состава займет около недели.

В Национальной полиции уточнили, что среди поврежденных объектов — жилые дома, гаражный кооператив, автомобили, в том числе служебный автомобиль экипажа патрульной полиции, а также трамвайное депо. Возле мест ударов развернуты мобильные полицейские пункты для приема заявлений от граждан.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на местах российской атаки, а информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев за последнее время.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!