Погода на август 2026 в Киеве: будет ли настоящая жара до конца лета

Август 2026 года в Киеве обещает быть преимущественно сухим и стабильно теплым, поэтому свитерам и зонтам лучше еще полежать в шкафах.

Но если планируешь активный отдых или у тебя есть планы на прогулки на открытом воздухе, подробный прогноз погоды на этот месяц в Киеве — в материале.

Прогноз погоды на август 2026 в Киеве

На протяжении почти всего месяца дневная температура будет держаться в пределах вполне комфортных +26…+30 градусов, а ночи останутся довольно теплыми — от +14 до +20.

Заметного продолжительного похолодания синоптики не обещают, а дождливые дни будут единичными.

Больше всего солнечной погоды придется на вторую половину месяца.

Погода на август 2026 в Киеве: первая декада, с 1 по 10 число

Первая декада, с 1 по 10 августа, начнется жарко. В первые три дня воздух будет прогреваться до +29…+30 градусов, ночью ожидается +17…+19.

4–5.08 температура немного снизится до +26 днем и около +20 ночью, после чего 6–7 числа снова потеплеет до +28.

Наиболее ощутимое похолодание первой декады прогнозируется на 8 число — всего +24 днем и +16 ночью. 9-го будет около +26, а 10 числа возможен дождь, из-за чего дневная температура опустится до +20, ночная — до +14. Безоблачными станут 2, 3, 6 и 7 августа.

Погода на август 2026 в Киеве: вторая декада, с 11 по 20 число

Вторая декада начнется с переменной облачности и +23 днем. 12 числа возможен еще один дождливый день с температурой около +19 днем и +15 ночью — это будет самый прохладный период месяца.

Уже с 13 числа ожидается возвращение летнего тепла: днем +26…+30, ночью +17…+19. Самая жаркая погода будет 14 и 18.08 — до +29…+30. Солнце будет преобладать 18–20.08.

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Какой будет погода в августе 2026 в Киеве: третья декада, с 21 по 31 число

Третья декада принесет наиболее устойчивую погоду, бархатный сезон в столице. С 21 по 31 августа днем ожидается +26…+30 градусов, ночью +16…+19.

Только 26.08 температура ненадолго снизится до +22 днем и +16 ночью, после чего быстро вернутся комфортные +26…+27.

Осадков в этот период не ожидается, а большинство дней будут солнечными или с небольшим количеством облаков.

В целом август обещает киевлянам и гостям столицы стопроцентно летнюю погоду, поэтому, планируя отпуск или выходные, учитывай этот прогноз для безоблачного отдыха.

А если планируешь отдых на природе, на озерах, читай также прогноз погоды на август 2026 на Свитязе — в нашем другом материале.

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