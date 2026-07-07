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Погода на август 2026 в Киеве: будет ли настоящая жара до конца лета

Ольга Петухова, редактор сайта 07 июля 2026, 16:00 3 мин.
погода в августе 2026 киев
Фото Pexels

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