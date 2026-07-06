Для тебя Война в Украине

Массированная атака на Киев 6 июля: 19 погибших, десятки раненых и масштабные разрушения

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 июля 2026, 10:00 2 мин.
Киев под массированным ударом РФ: что известно о погибших и разрушениях

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