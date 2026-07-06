Массированная атака на Киев 6 июля: 19 погибших, десятки раненых и масштабные разрушения

Ночью 6 июля Россия снова совершила атаку на Киев, направив на город десятки ракет и сотни дронов.

Обновлено 7 июля в 11:48. По уточненным данным, во время атаки на Киев 6 июля погибли 19 человек и еще более 60 пострадали.

Атака на Киев 6 июля: 19 погибших

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что атака на Киев 6 июля унесла жизни 19 человек (18 взрослых и 12-летнего мальчика).

Еще 76 человек (по данным ГСЧС Украины — 61) пострадали. Семь среди них — несовершеннолетние.

22 взрослых и двое детей находятся в стационарах больниц.

7 июля в столице объявлен День траура по погибшим. Город приопустит флаги и отменит все развлекательные мероприятия, чтобы почтить память тех, чью жизнь унесла атака на Киев.

Ночной террор Киева: ракета разрушила многоэтажку

Больше всего от вражеских попаданий пострадал Подольский район. Как сообщают в ГСЧС, там ракета попала в девятиэтажный жилой дом, разрушив этажи с пятого по девятый.

Спасателям удалось вывести на свежий воздух 17 жителей, а еще 28 человек снимали с верхних ярусов с помощью автолестниц. Картина на месте событий ужасающая: горящие машины во дворах, разбитые крыши и дым, застилающий район.

Не менее критическая ситуация и в Дарницком районе. Там обломки и прямые попадания вызвали пожары в высотках.

В одном из 25-этажных домов огонь охватил квартиры на площади 150 квадратных метров. В другой 30-этажке пламя разошлось с 23 по 25 этажи. Параллельно с этим экстренные службы работают в Оболонском и Голосеевском районах, где также зафиксированы разрушения и возгорания нежилых зданий.

Военные объясняют такой масштаб разрушений беспрецедентным количеством средств нападения.

По данным Воздушных Сил ВСУ, враг выпустил по Украине 419 целей. Основной удар принял на себя именно Киев. Защитникам неба удалось перехватить 363 объекта, среди которых 37 ракет и 326 ударных дронов. Однако, как отмечают военные, 29 баллистических ракет и 18 беспилотников все же достигли целей или вызвали разрушения в результате падения обломков на 34 различных локациях.

Фото в материале: ГСЧС.

Напомним, ночью 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

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