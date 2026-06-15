Обстрел Украины: в столице горела Киево-Печерская лавра, есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 15 июня 2026 года российские войска совершили очередную комбинированную атаку на гражданскую и культурную инфраструктуру Украины, применив большое количество ударных беспилотников и ракет разных типов.

Читай, какие последствия ночных обстрелов Украины 15 июня — в нашем материале.

Обстрел Украины 15 июня: последствия ночной атаки

Атака на Киев 15 июня: последствия очередного обстрела

Основной удар противника пришелся на Киев, где разрушениям подверглись объекты почти во всех районах города, а аварийно-спасательные службы работали на 50 локациях.

По данным ГСЧС и мэра Виталия Кличко, в столице, предварительно, погибли 4 человека, а количество раненых возросло до 30 человек, среди которых беременная женщина и двое детей 5 и 6 лет; трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На Оболони, в Соломенском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах зафиксированы попадания и серьезные пожары в жилых многоэтажках и частных домах, сгорели десятки автомобилей, повреждены учебные заведения и детский сад.

Кроме того, в результате обстрела повреждены линии электропередачи, из-за чего 140 тысяч абонентов в северной части столицы остались без света.

Самым болезненным ударом по национальной и мировой идентичности стало попадание на территорию Киево-Печерской лавры — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО под усиленной защитой Гаагской конвенции.

По информации министра культуры Татьяны Бережной, российские ракеты повлекли за собой пожар и серьезно повредили крышу знаменитого Успенского собора.

Кроме того, российские войска нанесли еще один тяжелый удар по культурному наследию Украины, атаковав Национальную киностудию имени Александра Довженко.

В результате попадания на территории одной из старейших киностудий страны вспыхнул масштабный пожар, полностью уничтоживший костюмный цех.

Вместе с ним была безвозвратно потеряна самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины, которая насчитывала около ста тысяч уникальных исторических костюмов и более трех миллионов единиц разнообразной одежды, отражавших киноисторию и самобытность народа.

Также из-за попадания Шахеда произошел пожар на территории Мистецького арсенала, где спасатели ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений исторического здания.

Последствия ночного обстрела 15 июня: другие города Украины

Параллельно с атакой на столицу враг нанес жестокие удары по другим областям Украины.

В Харькове во время тушения пожара, вызванного первой волной обстрелов, российские войска нанесли повторный удар, в результате которого погибли 5 спасателей ГСЧС, а еще по меньшей мере пятеро получили ранения.

На Днепропетровщине зафиксировано почти 30 обстрелов пяти районов с помощью артиллерии, БпЛА и авиабомб: в Днепре повреждены промышленные предприятия, колледж, учреждения культуры и инфраструктура, ранения получил 64-летний мужчина, а на Криворожье из-за атаки по Зеленодольской общине есть госпитализированные.

Разрушениям подверглись также амбулатория, рынок и жилищный сектор в Никопольском, Синельниковском и Павлоградском районах.

В Сумах два российских БпЛА атаковали гражданскую инфраструктуру — один дрон попал в балкон многоэтажки в Ковпаковском районе, ранив трех человек, в том числе ребенка, а второй повредил нежилое здание в центре города.

Отчет Воздушных сил

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, начиная с вечера 14 июня войска зафиксировали 681 средство воздушного нападения — 70 ракет и 611 БпЛА.

Среди них — 6 гиперзвуковых ракет 3М22 Циркон, выпущенных из временно оккупированного Крыма, 34 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К и 611 дронов.

Были сбиты и подавлены 632 цели: 50 ракет и 582 вражеских беспилотника. Несмотря на высокую эффективность противовоздушной обороны, зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА на 42 локациях в нескольких регионах страны.

Раньше мы рассказывали, сколько Шахедов в одной группе — читай в материале, как формируются ударные волны для атаки.

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