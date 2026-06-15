Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины: в столице горела Киево-Печерская лавра, есть погибшие и пострадавшие

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 15 июня 2026, 10:00 4 мин.
обстрел украины 15 июня
Фото ДСНС/Telegram

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