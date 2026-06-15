Обстріл України: у столиці горіла Києво-Печерська лавра, є загиблі та постраждалі

У ніч проти 15 червня 2026 року російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на цивільну та культурну інфраструктуру України, застосувавши велику кількість ударних безпілотників та ракет різних типів.

Читай, які наслідки нічного обстрілу України 15 червня — в нашому матеріалі.

Обстріл України 15 червня: наслідки нічної атаки

Атака на Київ 15 червня: наслідки чергового обстрілу

Основний удар противника припав на Київ, де руйнувань та займань зазнали об’єкти майже в усіх районах міста, а аварійно-рятувальні служби працювали на 50 локаціях.

За даними ДСНС та мера Віталія Кличка, у столиці, попередньо, загинули 4 людини, а кількість поранених зросла до 30 осіб, серед яких вагітна жінка та двоє дітей віком 5 і 6 років; троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

На Оболоні, у Солом’янському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах зафіксовані влучання та серйозні пожежі у житлових багатоповерхівках і приватних будинках, згоріли десятки автомобілів, пошкоджено заклади освіти та дитячий садок.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередачі, через що 140 тисяч абонентів у північній частині столиці залишилися без світла.

Найважчим ударом по національній та світовій ідентичності стало влучання на територію Києво-Печерської лаври — об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під посиленим захистом Гаазької конвенції.

За інформацією міністерки культури Тетяни Бережної, російські ракети спричинили пожежу та серйозно пошкодили дах знаменитого Успенського собору.

Крім того, російські війська завдали ще одного тяжкого удару по культурній спадщині України, атакувавши Національну кіностудію імені Олександра Довженка.

Внаслідок влучання на території однієї з найстаріших кіностудій країни спалахнула масштабна пожежа, яка повністю знищила костюмний цех.

Разом із ним було безповоротно втрачено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України, яка налічувала близько ста тисяч унікальних історичних костюмів та понад три мільйони одиниць різноманітного одягу, що відображали кіноісторію та самобутність народу.

Також через влучання Шахеда сталася пожежа на території Мистецького арсеналу, де наразі рятувальники ліквідовують наслідки та оцінюють масштаби пошкоджень історичної будівлі.

Наслідки нічного обстрілу 15 червня: інші міста України

Паралельно з атакою на столицю ворог завдав жорстоких ударів по інших областях України.

У Харкові під час гасіння пожежі, викликаної першою хвилею обстрілів, російські війська здійснили повторний удар, внаслідок якого загинули 5 рятувальників ДСНС, а ще щонайменше п’ятеро отримали поранення.

На Дніпропетровщині зафіксовано майже 30 обстрілів п’яти районів за допомогою артилерії, БпЛА та авіабомб: у Дніпрі понівечено промислові підприємства, коледж, заклад культури та інфраструктуру, поранення дістав 64-річний чоловік, а на Криворіжжі через атаку по Зеленодольській громаді госпіталізовано 46-річного цивільного.

Руйнувань зазнали також амбулаторія, ринок та житловий сектор у Нікопольському, Синельниківському та Павлоградському районах.

У Сумах два російські БпЛА атакували цивільну інфраструктуру — один дрон влучив у балкон багатоповерхівки в Ковпаківському районі, поранивши трьох людей, зокрема дитину, а другий пошкодив нежитлову будівлю в центрі міста.

Звіт Повітряних сил

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, починаючи з вечора 14 червня війська зафіксували 681 засіб повітряного нападу — 70 ракет і 611 БпЛА.

Серед них виявлено 6 гіперзвукових ракет 3М22 Циркон, випущених із тимчасово окупованого Криму, 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К та 611 дронів.

Було збито та подавлено 632 цілі: 50 ракет і 582 ворожі безпілотники. Попри високу ефективність протиповітряної оборони, зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях у кількох регіонах країни.

Раніше ми розповідали, скільки Шахедів у одній групі — читай в матеріалі, як формуються ударні хвилі для атаки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!