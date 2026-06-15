Для тебе Війна в Україні

Обстріл України: у столиці горіла Києво-Печерська лавра, є загиблі та постраждалі

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 15 Червня 2026, 10:00 4 хв.
обстріл україни 15 червня
Фото ДСНС/Telegram

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