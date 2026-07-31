В Україні перевірять усі укриття: в уряді озвучили вимоги

В Україні розпочинається масштабна та невідкладна інспекція всіх без винятку укриттів цивільного захисту. Відповідне доручення місцевій владі, адміністраціям та профільним відомствам дав Премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Як зазначається, до перевірок вже залучили профільні міністерства, екстрені служби, а також обласні військові адміністрації (включно з КМВА) та органи місцевого самоврядування. Головна мета — переконатися, що приміщення належно утримуються, а двері до них не зачинені. Перевірятимуть абсолютно всі об’єкти, винятків не буде.

Відчиняти ще до сирен: нові вимоги через балістику

Окремий акцент очільник уряду зробив на специфіці сучасних загроз, зокрема балістиці. За його словами, місцева влада має діяти на випередження.

— Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей, — йдеться у повідомленні.

Читати на тему Як швидко знайти укриття в Києві і що робити, якщо воно зачинене Рятувальники можуть приїхати й відчинити сховище.

Це неприпустимо: хто понесе відповідальність

Корецький також різко розкритикував випадки, коли під час небезпеки люди цілують замки на дверях сховищ. Він наголосив, що на поточному етапі повномасштабної війни подібні проблеми з доступом в українських містах є просто неприпустимими.

Відтепер за те, щоб українці могли завчасно та безперешкодно потрапити в безпечне місце під час загрози, передбачена персональна відповідальність кожного конкретного посадовця на місцях.

Головне фото: Юлія Хоменко.

Нагадаємо, у 113 школах та 18 садочках з’являться сучасні укриття.

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