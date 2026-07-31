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В Україні перевірять усі укриття: в уряді озвучили вимоги

Юлія Хоменко, редакторка сайту 31 Липня 2026, 10:00 2 хв.
Усі укриття в Україні терміново перевірять: що змінилося

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