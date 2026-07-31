День системного адміністратора 2026: коли привітати зі святом

Системний адміністратор — людина, без якої не можна уявити сучасного підприємства чи організації.

Це саме той спеціаліст, що обслуговує сервери та мережі, дбає про кібербезпеку, своєчасно оновлює системи, контролює антивіруси… перелік його обов’язків величезний, як і подяка співробітників йому.

Коли в Україні святкують День системного адміністратора і як привітати зі святом — у матеріалі.

День системного адміністратора: коли святкуємо

У 2026 році в Україні День системного адміністратора припадає на 31 липня — це остання п’ятниця місця, так визначено для цього професійного свята.

Цікаво, що ідею Дня системного адміністратора започаткував американський сисадмін Тед Кекатос ще у 2000 році.

Після того як він побачив рекламу Hewlett-Packard, в якій було показано, як співробітники дякують системному адміністратору, даруючи йому квіти та фрукти, він вирішив створити день визнання для колег.

Відтоді кожна остання п’ятниця липня у світі — це чудова нагода висловити подяку тим, хто забезпечує безпроблемну роботу із програмним забезпеченням, технікою чи доступом. І хоча їхня діяльність часто непомітна, але вона критично важлива..

В Україні День сисадміна не є офіційним святом, але його відзначають щороку.

Читати на тему Інтернет під час відключень: як залишатися на зв’язку

День системного адміністратора: як святкують

В Україні День системного адміністратора зазвичай святкують у дружній атмосфері, адже це неофіційне свято, яке більше нагадує корпоративну традицію.

На свято в офіси часто приносять солодощі — торти, печиво, морозиво — щоб створити для ІТ-команди маленьке свято.

Колеги надсилають листівки та пишуть слова подяки у внутрішніх чатах чи корпоративних розсилках. Говорять, на скільки важливою є робота тих, хто завжди тримає мережу під контролем.

Популярними подарунками для сисадмінів можуть бути шоколад, сертифікати, цікаві гаджети.

Дізнайся також, як очистити комп’ютер від сміття: лайфхаки для стабільної роботи девайса.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!