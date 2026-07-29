Стиль життя Свята

День міста Тернопіль: коли жителі згадують про минуле старовинного місця

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 29 Липня 2026, 13:30 3 хв.
день міста тернопіль 2026
Фото Unsplash

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