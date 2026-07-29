День міста Тернопіль: коли жителі згадують про минуле старовинного місця

Старовинний і водночас сучасний Тернопіль — одне з тих міст, що живе у ритмі культури, історії та душевного тепла. Воно зростає разом зі своїми жителями, шанує минуле і створює майбутнє. І щороку в серпні місто святкує свій день народження, що для тернополян має не лише святковий, а й духовний зміст.

День міста Тернопіль 2026 відзначатиметься за новим церковним календарем. Коли саме чекати святкової атмосфери та які заходи будуть організовані — далі у матеріалі.

Коли День міста Тернопіль

Раніше День міста Тернопіль традиційно святкували 28 серпня, під час Успіння Пресвятої Богородиці. Проте через перехід на новоюліанський календар із 1 вересня 2023 року, дату відзначення вирішили змінити.

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради, тепер День міста щороку припадає на 15 серпня. Саме цього дня відзначатимуть Успіння Богородиці за новим календарем — і це стане новою традицією для тернополян.

У разі, якщо дата святкування збігається з буднім днем, основні урочистості можуть бути перенесені на найближчі вихідні, аби якомога більше жителів та гостей міста могли долучитися до подій.

День міста Тернопіль 2026: що відомо про програму заходів

За інформацією 24.cv.ua, День міста Тернополя у 2026 році святкуватимуть протягом трьох днів — з 14 по 16 серпня. Основні події відбудуться в парку Тараса Шевченка та на інших міських локаціях.

Запланована програма включає:

ярмарок локальних виробників і крафтової продукції;

гастрономічний фудкорт;

презентації туристичних маршрутів і локацій Тернопільщини;

ветеранський простір із благодійними ініціативами;

дитячу зону з майстер-класами та розвагами;

мистецькі виставки та творчі локації;

виступи музичних гуртів і концертну програму;

вечірні шоу та розважальну програму.

Основною локацією фестивалю стане Співоче поле у парку Тараса Шевченка, де проходитиме більшість культурних та концертних заходів.

Офіційне рішення про проведення фестивалю виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив ще у травні 2026 року.

Слідкувати за оновленнями та офіційною програмою можна на сайті Тернопільської міської ради.

Тернопіль — це не лише культурна перлина Заходу України, а й місто, яке береже свої традиції та водночас впевнено крокує в майбутнє. У День міста воно згуртовує людей, надихає на добрі справи й нагадує: кожен куточок України має свою душу.

Дізнайся й про те, де можна відпочити влітку в Тернопільській області.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!