День міста Тернопіль: коли жителі згадують про минуле старовинного місця

Старовинний і водночас сучасний Тернопіль — одне з тих міст, що живе у ритмі культури, історії та душевного тепла. Воно зростає разом зі своїми жителями, шанує минуле і створює майбутнє. І щороку в серпні місто святкує свій день народження, що для тернополян має не лише святковий, а й духовний зміст.
День міста Тернопіль 2026 відзначатиметься за новим церковним календарем. Коли саме чекати святкової атмосфери та які заходи будуть організовані — далі у матеріалі.
Коли День міста Тернопіль
Раніше День міста Тернопіль традиційно святкували 28 серпня, під час Успіння Пресвятої Богородиці. Проте через перехід на новоюліанський календар із 1 вересня 2023 року, дату відзначення вирішили змінити.
Відповідно до рішення Тернопільської міської ради, тепер День міста щороку припадає на 15 серпня. Саме цього дня відзначатимуть Успіння Богородиці за новим календарем — і це стане новою традицією для тернополян.
У разі, якщо дата святкування збігається з буднім днем, основні урочистості можуть бути перенесені на найближчі вихідні, аби якомога більше жителів та гостей міста могли долучитися до подій.
День міста Тернопіль 2026: що відомо про програму заходів
За інформацією 24.cv.ua, День міста Тернополя у 2026 році святкуватимуть протягом трьох днів — з 14 по 16 серпня. Основні події відбудуться в парку Тараса Шевченка та на інших міських локаціях.
Запланована програма включає:
- ярмарок локальних виробників і крафтової продукції;
- гастрономічний фудкорт;
- презентації туристичних маршрутів і локацій Тернопільщини;
- ветеранський простір із благодійними ініціативами;
- дитячу зону з майстер-класами та розвагами;
- мистецькі виставки та творчі локації;
- виступи музичних гуртів і концертну програму;
- вечірні шоу та розважальну програму.
Основною локацією фестивалю стане Співоче поле у парку Тараса Шевченка, де проходитиме більшість культурних та концертних заходів.
Офіційне рішення про проведення фестивалю виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив ще у травні 2026 року.
Слідкувати за оновленнями та офіційною програмою можна на сайті Тернопільської міської ради.
Тернопіль — це не лише культурна перлина Заходу України, а й місто, яке береже свої традиції та водночас впевнено крокує в майбутнє. У День міста воно згуртовує людей, надихає на добрі справи й нагадує: кожен куточок України має свою душу.
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