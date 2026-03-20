Дні міста в Україні у 2026 році: коли і як святкуватимуть — повний календар

Ми любимо святкувати День міста і тому, що це привід зануритися у святкову атмосферу і з гордістю відчути себе частиною міської спільноти, і тому, що це гарна нагода провести час з друзями і рідними.

Останні роки свята проходять у стриманому форматі, адже великі скупчення людей під час війни можуть стати ціллю для ворога. Але попри небезпеку, ми пам’ятаємо наші Дні міста і сподіваємось, що прийде час — і ми святкуватимемо їх під мирним небом.

Коли Дні міста 2026 в Україні — ми зібрали для тебе актуальну інформацію.

Коли святкують День міста 2026 великі міста України

Дні міста: травень 2026

Львів — 2 травня (перша субота травня)

Івано-Франківськ — 7 травня

Київ — 31 травня (остання неділя травня)

Дні міста: червень 2026

Черкаси — 7 червня 2026 (перша неділя червня)

Сімферополь — 7 червня 2026 (перша неділя червня)

Дні міста: липень 2026

Полтава — 12 липня 2026

Дні міста: серпень 2026

Харків — 23 серпня 2026

Тернопіль — 28 серпня 2026

Донецьк — 30 серпня 2026

Рівне — 30 серпня 2026 (остання неділя серпня)

Дні міста: вересень 2026

Одеса — 2 вересня 2026

Вінниця — 12 вересня 2026 (друга субота вересня)

Житомир — 12 вересня 2026 (друга субота вересня)

Луганськ — 12 вересня 2026 (друга субота вересня)

Миколаїв — 12 вересня 2026 (друга субота вересня)

Луцьк — 12 вересня 2026 (субота) і 13 вересня 2026 (неділя)

Дніпро — 13 вересня 2026 (друга неділя вересня)

Чернігів — 21 вересня 2026

Кропивницький — 19 вересня 2026 (третя субота вересня)

Херсон — 19 вересня 2026 (третя субота вересня)

Хмельницький — 27 вересня 2026 (остання неділя вересня)

Дні міста: жовтень 2026

Запоріжжя — 3 жовтня 2026 (перша субота жовтня)

Чернівці — 3 жовтня 2026 (перша субота жовтня)

Ужгород — 4 жовтня 2026 (перша неділя жовтня)

