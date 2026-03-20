Дні міста в Україні у 2026 році: коли і як святкуватимуть — повний календар

Ми любимо святкувати День міста і тому, що це привід зануритися у святкову атмосферу і з гордістю відчути себе частиною міської спільноти, і тому, що це гарна нагода провести час з друзями і рідними.
Останні роки свята проходять у стриманому форматі, адже великі скупчення людей під час війни можуть стати ціллю для ворога. Але попри небезпеку, ми пам’ятаємо наші Дні міста і сподіваємось, що прийде час — і ми святкуватимемо їх під мирним небом.
Коли Дні міста 2026 в Україні — ми зібрали для тебе актуальну інформацію.
Коли святкують День міста 2026 великі міста України
Дні міста: травень 2026
- Львів — 2 травня (перша субота травня)
- Івано-Франківськ — 7 травня
- Київ — 31 травня (остання неділя травня)
Дні міста: червень 2026
- Черкаси — 7 червня 2026 (перша неділя червня)
- Сімферополь — 7 червня 2026 (перша неділя червня)
Дні міста: липень 2026
-
Полтава — 12 липня 2026
Дні міста: серпень 2026
- Харків — 23 серпня 2026
- Тернопіль — 28 серпня 2026
- Донецьк — 30 серпня 2026
- Рівне — 30 серпня 2026 (остання неділя серпня)
Дні міста: вересень 2026
- Одеса — 2 вересня 2026
- Вінниця — 12 вересня 2026 (друга субота вересня)
- Житомир — 12 вересня 2026 (друга субота вересня)
- Луганськ — 12 вересня 2026 (друга субота вересня)
- Миколаїв — 12 вересня 2026 (друга субота вересня)
- Луцьк — 12 вересня 2026 (субота) і 13 вересня 2026 (неділя)
- Дніпро — 13 вересня 2026 (друга неділя вересня)
- Чернігів — 21 вересня 2026
- Кропивницький — 19 вересня 2026 (третя субота вересня)
- Херсон — 19 вересня 2026 (третя субота вересня)
- Хмельницький — 27 вересня 2026 (остання неділя вересня)
Дні міста: жовтень 2026
- Запоріжжя — 3 жовтня 2026 (перша субота жовтня)
- Чернівці — 3 жовтня 2026 (перша субота жовтня)
- Ужгород — 4 жовтня 2026 (перша неділя жовтня)
