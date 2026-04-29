Стиль життя Свята

День міста Львів 2026: коли відзначають і яка дата свята

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Квітня 2026, 10:35 3 хв.
День міста Львів
Фото Unsplash

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