День молоді 2026 — усе про свято, яке залишається символом безтурботності, життя та енергії

Міжнародний день молоді українці проводять по-різному: хтось робить це онлайн, хтось у барі з друзями, а хтось із побратимами на фронті.

Ми розповімо про історію свята й традиції святкування Дня молоді.

День молоді 2026 — історія свята

Молодь — слово, яке асоціюється з енергією, веселим життям та безтурботністю. Щоб зробити день, який буде присвячений енергії життя, молодості та свободі, в Україні запровадили День молоді.

Леонід Кравчук започаткував це свято в далекому 1994 році разом з учасниками молодіжних рухів. Щоб бути ближчими до європейської молоді, українці вирішили цьогоріч змінити дату святкування на європейську.

День молоді раніше святкували в останню неділю червня, проте свято перенесли на 12 серпня. А ось Всесвітній день молоді відзначається 10 листопада.

ООН же запровадила цей день пізніше — в 1999 році. Свято має на меті щороку нагадувати молоді про її роль у розбудові світу, вирішенні глобальних негараздів, а також привертає увагу до проблем молоді, які потребують вирішення — якість освіти, можливості тощо.

До речі, молоддю в Україні вважаються люди від 14 до 35 років.

Як відзначають День молоді

Зазвичай молодь сама знаходить безліч оригінальних варіантів святкування. Найчастіше — це фестивалі та концерти. Проте нині вони стають майже нереальними.

Тому серед ідей святкування Дня молоді є вилазка на пікнік, у бар, флешмоб у соціальних мережах, кіно, боулінг тощо.

Якщо ти не знаєш, як провести День молоді цього року, спробуй організувати пікнік з друзями, екскурсію за місто, відпочинок біля води, вилазку в гори. Ось тобі ще кілька ідей від Вікон:

організуй чаювання у стилі Бріджертонів;

зроби тематичну фотосесію;

з друзями приготуй страви за кольорами;

організуйте вечірку з презентаціями одне про одного, або на тему вашої дружби тощо;

зіграй з друзями у настільні ігри;

відвідайте волонтерські центри та допоможіть там;

організуйте дружній (молодіжний) збір.

А раніше ми розповідали, як молоде покоління ставиться до роботи та чому це — новий виклик для ринку.

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