Помідори з аспірином: старий рецепт, який не втрачає популярності

Помідори з аспірином — це старий та перевірений рецепт смачної консервації на зиму, яким здавна користуються у народі. Швидке приготування та приємний смак готової страви забезпечують популярність цього рецепту серед досвідчених господинь.

Читай, як правильно приготувати і закрити помідори на зиму з аспірином — у нашому матеріалі.

Помідори з аспірином: покроковий рецепт

Помідори з аспірином мають кислувато-солодкуватий смак, на кшталт бочкових. Для цього рецепту рекомендуємо обирати щільні плоди однакового розміру.

Навіщо у рецепті аспірин? Цей препарат використовують у якості додаткового консерванту та підкислювачу, який створює кисле середовище в банці й відповідно вбиває частину бактерій. Раніше аспірином, який був в усіх домівках, замінювали оцет та лимонну кислоту. Сьогодні його можна використовувати як доповнення до традиційних консервантів, щоб знизити ймовірність псування консервації.

Однак ми не рекомендуємо вживати консервацію із додаванням аспірину дітям та людям із виразковою хворобою або порушеннями згортання крові.

Інгредієнти та підготовка на 3-літрову банку

помідори (ретельно промий) — 2 кг;

ріпчаста цибуля (промий і наріж кільцями) — 1 шт.;

морква (промий і наріж тоненькими кружальцями) — 1 шт.;

свіжий кріп і петрушка (промий та трошки пожмакай) — до смаку;

листя хрону (промий) — до смаку;

лавровий лист — 1 шт.;

духмяний перець — кілька горошин;

цукор — 3 ст. ложки;

сіль — 1 ст. ложка;

оцет 9% — 100 мл;

аспірин — 3 таблетки (1 таблетка на 1-літрову банку);

окріп

Спосіб приготування помідорів з аспірином на зиму

Виклади зелень, листя хрону, лаврушку та духмяний перець на дно простерилізованої банки. Додай частину підготовлених моркви та цибулі. Наповни банку щільно помідорами, додаючи між ними залишки моркви та цибулі. Насип всередину цукор та сіль, додай оцет. Розітри в порошок таблетки аспірину і додай у банку. Залий банку окропом до самого верху. Закрий банку чистою кришкою, переверни догори дном і накрий ковдрою до повного охолодження.

Закриті банки з помідорами зберігай у прохолодному місці. Після відкриття цей смаколик ідеально поєднається з картоплею, м’ясом, різними кашами, а також його можна використати для приготування супів.

Раніше ми розповідали про користь і шкоду помідорів для організму.

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