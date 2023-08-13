Здоров’я у кожному плоді! У чому користь і шкода помідорів для організму — перелік вітамінів та мінералів

Літній урожай помідорів дарує радість ще й взимку. Адже смачні овочі ми їмо свіжими, консервованими, та у вигляді томатної пасти. Свіжі — найкорисніші. Тому, якщо ти любиш помідори, читай про їхню користь і шкоду, а також скільки можна їсти на день.

Користь і шкода помідорів: чим корисні, кому та в якій кількості можна їсти

Найважливішою користю помідорів є високий вміст лікопіну. Він допомагає зменшувати ризик розвитку онкології передміхурової залози, простати, легенів і шлунка, а для людей, що мають карциному нирок, помідори є вкрай корисними.

Крім цього, вони містять велику концентрацію вітамінів А, К, В, С. Корисні й через наявність у них марганцю, міді, фосфору та фолієвої кислоти.

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Усі ці вітаміни впливають на наш організм так:

Покращення зору. Наявний у помідорах вітамін А впливає на вологість очей, профілактику курячої сліпоти та інших захворювань.

Зниження ризиків серцево-судинних захворювань. Антиоксидант лікопін захищає судини, знижує рівень шкідливого холестерину, знижує артеріальний тиск.

Клітковина, що міститься в помідорах, впливає на якість травлення. Помідори запобігають закрепам та діареї.

Вітамін С у помідорах зміцнює імунітет, що допомагає ефективно боротися з інфекціями.

Найбільше корисних речовин саме у червоних помідорах. Але споживати їх потрібно разом з оліями. Тому ти можеш збризкати їх оливковою олією та зробити варіацію італійської закуски капрезе.

Однак у термічно оброблених помідорів — у супах, соте чи інших стравах — також є вітаміни. Тому можна споживати їх не лише свіжими і пити томатний сік.

Шкода помідорів

Не бажане вживання помідорів людям, що мають такі захворювання:

Подагра. Виразка та гастрит. Захворювання нирок. Висока кислотність шлунку. Алергії та індивідуальна непереносність.

Обережними слід бути і людям, що мають цукровий діабет, адже помідори можуть підвищити рівень цукру у крові. Якщо ти дуже любиш помідори, але маєш одне з цих захворювань, слід проконсультуватися з лікарем про припустиму норму.

Скільки помідорів можна їсти на день

Безпечною кількістю помідорів на день буде 100-200 г. У штуках це — 2-3 помідори середнього розміру. Така норма стосується тих, у кого немає проблем зі здоров’ям.

Якщо в тебе є захворювання організму, то з’їдати можна не більше одного помідора на день.

Для дітей норма трохи менша, їм можна споживати 1-2 середніх помідори на день, за умови, якщо немає проблем та скарг на здоров’я.

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