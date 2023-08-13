Здоров’я у кожному плоді! У чому користь і шкода помідорів для організму — перелік вітамінів та мінералів

Літній урожай помідорів дарує радість ще й взимку. Адже смачні овочі ми їмо свіжими, консервованими, та у вигляді томатної пасти. Свіжі — найкорисніші. Тому, якщо ти любиш помідори, читай про їхню користь і шкоду, а також скільки можна їсти на день.
Найважливішою користю помідорів є високий вміст лікопіну. Він допомагає зменшувати ризик розвитку онкології передміхурової залози, простати, легенів і шлунка, а для людей, що мають карциному нирок, помідори є вкрай корисними.
Крім цього, вони містять велику концентрацію вітамінів А, К, В, С. Корисні й через наявність у них марганцю, міді, фосфору та фолієвої кислоти.
Усі ці вітаміни впливають на наш організм так:
Найбільше корисних речовин саме у червоних помідорах. Але споживати їх потрібно разом з оліями. Тому ти можеш збризкати їх оливковою олією та зробити варіацію італійської закуски капрезе.
Однак у термічно оброблених помідорів — у супах, соте чи інших стравах — також є вітаміни. Тому можна споживати їх не лише свіжими і пити томатний сік.
Не бажане вживання помідорів людям, що мають такі захворювання:
Обережними слід бути і людям, що мають цукровий діабет, адже помідори можуть підвищити рівень цукру у крові. Якщо ти дуже любиш помідори, але маєш одне з цих захворювань, слід проконсультуватися з лікарем про припустиму норму.
Безпечною кількістю помідорів на день буде 100-200 г. У штуках це — 2-3 помідори середнього розміру. Така норма стосується тих, у кого немає проблем зі здоров’ям.
Якщо в тебе є захворювання організму, то з’їдати можна не більше одного помідора на день.
Для дітей норма трохи менша, їм можна споживати 1-2 середніх помідори на день, за умови, якщо немає проблем та скарг на здоров’я.
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