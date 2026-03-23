Вибори в США: коли обиратимуть нового президента Штатів

Політична система Сполучених Штатів функціонує за чітко визначеним графіком, який дозволяє прогнозувати дати ключових голосувань на десятиліття вперед.

Попри те, що основна увага світової спільноти у березні 2026 року прикута до поточної зовнішньої політики Вашингтона та дипломатичних місій у Флориді, американські виборці та аналітики вже готуються до двох великих електоральних подій.

Згідно з законодавством США, президентські вибори проводяться кожні чотири роки, а проміжні вибори до Конгресу — кожні два роки, що створює безперервний цикл політичної боротьби.

Вибори в США: коли буде новий президент

Наступні вибори президента Сполучених Штатів заплановані на 7 листопада 2028 року. Відповідно до Конституції США, день голосування завжди припадає на перший вівторок після першого понеділка листопада. Ця подія стане 61-ми в історії країни виборами глави держави.

Важливою особливістю майбутніх перегонів є те, що чинний президент Дональд Трамп, згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, не зможе висувати свою кандидатуру на третій термін (незалежно від того, чи були його терміни послідовними). Це означає, що у 2028 році обидві провідні партії — Республіканська та Демократична — представлять нових лідерів.

Процес відбору кандидатів розпочнеться задовго до офіційної дати: перші кокуси та праймеріз у штатах очікуються вже на початку 2028 року, що традиційно супроводжуватиметься масштабними дебатами та агітаційними кампаніями.

Хоча до президентських перегонів залишається ще понад два роки, американське суспільство перебуває на порозі іншої критично важливої події — проміжних виборів до Конгресу (Midterm elections). Вони відбудуться вже цієї осені, 3 листопада 2026 року. На цих виборах буде повністю оновлено склад Палати представників та третину Сенату США.

Результати листопадового голосування 2026 року матимуть вирішальний вплив на здатність поточної адміністрації впроваджувати свою внутрішню та зовнішню політику.

Якщо правляча партія втратить контроль над будь-якою з палат Конгресу, це може суттєво ускладнити ухвалення бюджетів, зокрема й тих, що стосуються міжнародної допомоги та безпекових зобов’язань.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!