Zielinski проти Hittler: вибори мера у Франції стали сенсацією мереж через прізвища кандидатів

Невелике французьке містечко Арсі-сюр-Пров на півночі країни несподівано опинилося в епіцентрі світової уваги. Причиною став не політичний скандал чи економічний прорив, а неймовірний збіг обставин: прізвища кандидатів, які змагаються за крісло мера у другому турі виборів. Про це пише ВВС.

Поєдинок, що підірвав соцмережі

Головними героями передвиборчих перегонів стали чинний мер, 70-річний Шарль Ітлер (Charles Hittler), та його 28-річний опонент Антуан Рено-Зелінський (Antoine Renault-Zielinski). Французький сегмент інтернету миттєво вибухнув жартами про історичний реванш Гітлера та Зеленського.

Додає перцю ситуації і третя кандидатка — Annie Soucat.

Дружина плаче: будні мосьє Ітлера

Сам Шарль Ітлер від такої слави не в захваті. В інтерв’ю BBC він зізнався, що все життя звикав до жартів, але зараз ситуація вийшла з-під контролю.

Це повне божевілля. Я бачив заголовки про те, що 37% жителів нашого міста — гітлерівці. Моя дружина плаче через цей хейт, — скаржиться мер.

Прізвище дісталося Шарлю від батька-пастуха з Ельзасу — регіону, де німецьке коріння є звичною справою. Після війни сім’я не змінила прізвище через бюрократичну тяганину та брак грошей. Цікаво, що діти Шарля намагаються дистанціюватися від батьківського спадку: син вимовляє прізвище як Ітлей, а онуки взагалі перейшли на прізвища матерів.

Зелінський з польським корінням

Опонент мера, молодий митник Антуан Рено-Зелінський, до ажіотажу ставиться спокійніше. Другу частину прізвища він успадкував від матері-польки.

Мене часто запитують, чи не родич я президенту України. Доводиться пояснювати, що ні. Це кумедно, хоча я б волів, щоб про наше місто говорили через політику, а не через те, що ми тепер на карті соцмереж, — каже Антуан.

Мало хто знає, але Арсі-сюр-Пров має несподіваний зв’язок з Україною. У 1814 році біля цього міста Наполеон дав одну зі своїх останніх битв. Через кілька років німецькі колоністи на Одещині, пам’ятаючи про цю подію, назвали своє поселення Арцизом. Тож історичне коло замкнулося.

Попри весь гумор ситуації, місцеві жителі кажуть, що для них мер — це насамперед мосьє Шарль, якого вони знають десятиліттями. Прізвища на папері — лише іронія долі, а обирати в неділю доведеться людину, а не заголовок із Twitter.

