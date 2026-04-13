Петер Мадяр: факти з біографії та політичні амбіції переможця виборів в Угорщині

В історії Угорщини настав момент, який багато хто називав неможливим: 16-річне безроздільне правління Віктора Орбана завершилося переконливою перемогою опозиції.

Символом цього тектонічного зсуву стала народна пісня Tavaszi szél (Весняний вітер), яку сотні тисяч людей співали на мітингах Петера Мадяра — людини, чиє прізвище буквально перекладається як угорець, і яка тепер отримала конституційну більшість у парламенті.

Мадяр, якого прихильники називають рятівником від політичного застою, а скептики — прокачаною версією Орбана, зміг зробити те, що не вдавалося об’єднаній опозиції роками: розбити монополію Фідес, використовуючи її ж власну зброю.

Петер Мадяр: життєвий шлях та політична кар’єра переможця виборів

Народившись у 1981 році в родині впливових юристів, Петер Мадяр із дитинства був оточений людьми, які формували державну систему. Його дідусь був суддею Верховного суду та медіазіркою, а хрещений батько, Ференц Мадл, обіймав посаду президента країни.

Освіта в елітній католицькій школі та університеті Пазманя лише закріпила його статус у владних колах. Саме там він вперше зустрів Орбана і, натхненний його консервативним поворотом, вступив до лав Фідес у 2002 році після болючої поразки партії.

Багато років Мадяр залишався в тіні своєї колишньої дружини Юдіт Варги, яка зробила блискучу кар’єру до міністра юстиції, тоді як він сам обіймав важливі, але менш публічні посади у держструктурах та представництвах при ЄС.

Перелом у житті Мадяра та всієї країни стався на початку 2024 року через гучний корупційний та етичний скандал із помилуванням заступника директора дитбудинку, причетного до приховування педофілії.

Коли Каталін Новак та Юдіт Варга пішли у відставку, Мадяр вирішив гучно грюкнути дверима. Його пост у фейсбуці про небажання бути частиною системи, де лідери ховаються за жіночими спідницями, став початком його політичного зльоту.

Вирішальним моментом стало двогодинне інтерв’ю на каналі Partizan, яке подивився кожен п’ятий житель країни. Мадяр постав не як радикальний революціонер, а як інсайдер-викривач, що знає кожну деталь “мафіозної системи” зсередини, що й викликало безпрецедентну довіру суспільства.

Для виборів 2026 року Мадяр обрав стратегію виснажливої праці та прямого контакту з людьми, взявши під контроль маргінальну партію Тиса. Назва, що збігається з назвою головної річки країни, стала потужним символом національної ідентичності.

Його кампанія трималася на мережі волонтерських островів Тиси та затяжних турах провінцією, де раніше Орбан почувався повновладним господарем. Мадяр проводив до шести зустрічей на день, фокусуючись на приземлених проблемах: економіці, інфраструктурі та корупції.

