Угорщина взяла в заручники екіпаж Ощадбанку: в МЗС назвали це державним тероризмом

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про акт державного тероризму з боку Угорщини: у Будапешті правоохоронні органи фактично взяли в заручники сімох громадян України — працівників інкасаторської служби Ощадбанку — та вилучили величезну суму готівки й золота, які вони перевозили.

МЗС України вимагає від Будапешта звільнити працівників Ощадбанку

Згідно з офіційними даними Ощадбанку та Національного банку України, два інкасаторські автомобілі здійснювали регулярне, заздалегідь узгоджене перевезення валютних цінностей між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ Ощадбанк (Україна).

Вантаж прямував транзитом через територію Угорщини та був оформлений згідно з усіма міжнародними правилами та європейськими митними процедурами. Обсяг вилучених цінностей вражає:

$40 млн США;

€35 млн;

9 кг банківського золота.

Попри повну законність транзиту, угорська влада без пояснення причин заблокувала рух машин. Згідно з даними GPS-сигналу, обидві автівки наразі в самому центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур країни.

Проте найгіршою залишається ситуація з екіпажем: мобільний зв’язок із сімома інкасаторами відсутній, їхнє точне місце перебування та стан здоров’я угорська сторона приховує.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прямо пов’язав цей інцидент із політичною риторикою прем’єра Угорщини Віктора Орбана, назвавши затримання українців «рекетом».

— Якщо це та сама сила, про яку заявляв пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет, — наголосив міністр.

Україна вже надіслала офіційну ноту протесту та готує звернення до Європейського Союзу. Київ вимагає від Брюсселя чіткої правової оцінки дій країни-члена ЄС, яка, за словами Сибіги, вдалася до пограбування та захоплення заручників.

Національний банк України виступив із жорсткою вимогою негайно звільнити інкасаторські бригади та повернути вантаж. В НБУ підкреслюють, що це була стандартна банківська операція з обслуговування кореспондентських рахунків і будь-яке перешкоджання такому транзиту є грубим порушенням фінансових регламентів ЄС.

Наразі керівництво Ощадбанку перебуває на постійному зв’язку з правоохоронними органами України. Ситуація ускладнюється тим, що Угорщина досі не надала жодного офіційного обґрунтування своїм діям, тримаючи українських громадян у повній ізоляції.

