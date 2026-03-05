Для тебе Новини

РФ передала Угорщині двох українських полонених: Київ застеріг країну від подібних провокацій

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Березня 2026, 10:39 2 хв.
росія передала двох полонених угорщині
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь