РФ передала Угорщині двох українських полонених: Київ застеріг країну від подібних провокацій

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно засудив акт передачі Росією двох полонених українців угорській стороні.

Українська влада розцінює це не як гуманітарний жест, а як грубе порушення міжнародного гуманітарного права та сплановану провокацію Кремля, мета якої — розхитати єдність Європи та вкотре дискредитувати Женевські конвенції.

Провокація РФ: Угорщині передали двох українських військовополонених

За офіційною позицією Координаційного штабу, подібні домовленості між країною-агресором та окремою країною ЄС є частиною гібридної агресії РФ. Москва намагається штучно погіршити відносини між Україною та Угорщиною, використовуючи життя військовополонених як розмінну монету.

Українська сторона наголошує на небезпечних юридичних наслідках для Будапешта:

Підтримка маніпуляцій Москви з полоненими може бути розцінена міжнародними судами як участь у неспровокованій агресії проти України.

Будь-яка передача полонених має відбуватися за офіційного погодження з країною їхнього громадянства. Ігнорування Києва в цьому процесі є прямим викликом міжнародному правопорядку.

Україна вимагає від угорської сторони негайного надання повної інформації про стан здоров’я переданих громадян. Окрім того, Координаційний штаб наполягає на доступі уповноважених представників України до захисників, щоб переконатися в їхній безпеці та забезпечити подальше повернення на батьківщину.

Ми закликаємо усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою, — зазначають у штабі.

Це вже не перший випадок подібних операцій. Нагадаємо, що влітку 2023 року Росія без жодних консультацій з Києвом передала Угорщині 11 українських військовополонених. Тоді ця ситуація спричинила значну дипломатичну напруженість, оскільки українські консули довгий час не могли отримати доступ до своїх громадян.

