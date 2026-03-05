РФ передала Венгрии двух украинских пленных: Киев предостерег страну от подобных провокаций

Координационный штаб по обращению с военнопленными официально осудил акт передачи Россией двух пленных украинцев венгерской стороне.

Украинские власти расценивают это не как гуманитарный жест, а как грубое нарушение Международного гуманитарного права и спланированную провокацию Кремля, цель которой — расшатать единство Европы и еще раз дискредитировать Женевские конвенции.

Провокация РФ: Венгрии передали двух украинских военнопленных

По официальной позиции Координационного штаба подобные договоренности между страной-агрессорой и отдельной страной ЕС являются частью гибридной агрессии РФ. Москва пытается искусственно ухудшить отношения между Украиной и Венгрией, используя жизнь военнопленных как разменную монету.

Украинская сторона отмечает опасные юридические последствия для Будапешта:

Поддержка манипуляций Москвы с пленными может быть расценена международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.

Любая передача пленных должна производиться при официальном согласовании со страной их гражданства. Игнорирование Киева в этом процессе является прямым вызовом международному правопорядку.

Украина требует от венгерской стороны немедленного предоставления полной информации о состоянии здоровья переданных граждан. Кроме того, Координационный штаб настаивает на доступе уполномоченных представителей Украины к защитникам, чтобы убедиться в их безопасности и обеспечить дальнейший возврат на родину.

Мы призываем всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в плен в результате агрессии РФ, разменной монетой.

— отмечают в Штабе.

Это уже не первый случай подобных сделок. Напомним, что летом 2023 года Россия без консультаций с Киевом передала Венгрии 11 украинских военнопленных. Тогда эта ситуация привела к значительной дипломатической напряженности, поскольку украинские консулы долгое время не могли получить доступ к своим гражданам.

