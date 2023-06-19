Правовые нормы или договоренности за спиной? Что известно об удержании 11 украинцев, которых РФ передала Венгрии

За время полномасштабного вторжения России на территорию суверенной Украины мир уже понял, какие цели преследует РФ и чего на самом деле хочет от мирового сообщества Владимир Путин.

В то же время, с течением времени на поверхность всплывают и откровенно лживые и противоправные действия, к выполнению которых причастна не только РФ, но и другие страны. К примеру, стало известно, что Россия без ведома Украины передала Венгрии украинских военнопленных, — об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев, — сообщил он в своем Facebook.

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Что известно о ситуации и что будет с украинскими военнопленными, читай дальше.

Украинские военнопленные в Венгрии: что известно

Освобождение украинских пленных — это всегда хорошая новость, — отмечает Николенко. В то же время, он обращает внимание, что украинское правительство не было проинформировано о таких переговорах между РФ и Венгрией.

В МИД Украины был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора, — добавил спикер МИД.

Ситуация получила огласку 9 июня. Тогда украинская сторона потребовала предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ украинского консула. В настоящее время украинские военнопленные, переданные РФ в Венгрию, до сих пор не вернулись в Украину.

Об этом в комментарии Суспільному заявил советник Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Иван Ангелин.

Пока неизвестно, на каких основаниях они там находятся, и почему их не отпускают в Украину.

Сегодня Олег Николенко добавляет: все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха.

— Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности.

— Такие действия Будапешта ставят под вопрос задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию.

Эти действия могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Они все равно будут считаться пропавшими без вести при особых обстоятельствах, пока мы не заберем их в Украину. Но дальше вопрос о переговорах, о возвращении, вопрос, на каких основаниях их перевезли туда, этим уже должны заниматься правоохранительные органы и МИД, — рассказал Иван Ангелин.

Также стало известно, что родственникам военнопленных удалось встретиться с ними. Однако ни условий содержания, ни срока возвращения в Украину они не знают.

— Встречи с родственниками проходят следующим образом: они приезжают — на территории Венгрии их селят в какой-нибудь гостинице или хостеле, потом забирают и везут в какое-то место, и туда также привозят ребят. То есть, родственники не посещают места содержания, а их привозят, и буквально час, максимум два, они общаются, — объяснил Ангелин.

Он также добавил, что это первый известный случай, когда передают украинских военнослужащих.

Мы считаем, что государство должно вмешаться и принять какие-то меры, и должно вообще понять, на каких основаниях людей передали, и на каких основаниях людей принимают другие страны.

Что делать, если твой близкий человек попал в плен и как не навредить в таком случае, мы рассказывали раньше.

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