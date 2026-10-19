єОселя 2026: правительство ввело модель для молодых семей

В программе доступного кредитования жилья єОселя появилась модель для молодых семей, которая позволит выбирать более просторное жилье и меньше платить за кредит с появлением нового ребенка.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

єОселя 2026: условия для молодых семей

В модели кредитования для молодых семей ставка будет составлять 7% в первые три года, 10% — с четвертого по десятый год, далее — 12%.

Сообщается, что ставка будет снижаться на 2 процентных пункта (но не ниже 0,1%) за каждого родившегося или усыновленного ребенка после того, как семья получила кредит.

Новая модель позволит покупать недвижимость на “вырост”. Цена и площадь могут превосходить нормативные характеристики до 40%. Разницу в стоимости будут покрывать своим вкладом.

Отмечается, что приобрести жилье большей площади можно будет в новостройках или домах, которые ввели в эксплуатацию не более трех лет назад.

Также предполагается стимулирование ипотеки в прифронтовых регионах Украины. Льготные условия распространяются на Николаевщину.

Воспользоваться новыми условиями єОселя смогут те, кто действительно нуждается в такой поддержке, говорится в сообщении премьера.

В новой модели кредитования уточнен статус имущественного поручителя — это должно быть третье лицо, не являющееся должником по обеспеченному обязательству, но предоставляющее собственное имущество или имущественные права в залог/ипотеку. Это могут быть члены семьи кандидата или заемщика.

Кроме того, добавлен отдельный срок для членов семьи внутренне перемещенного лица, в пользу которого приобретена недвижимость.

Среди нововведений также: перенесение срока проверки фактов отчуждения недвижимости — от даты подачи заявления на дату заключения договора. Это исключит возможность злоупотребления в период оформления кредита.

Также теперь внутренне перемещенные лица, участвующие в программе, обязаны вносить сведения о семье в электронной форме через Дію.

єОселя – это программа доступного кредитования жилья, инициированная президентом.

На участие в программе имеют право платежеспособные граждане Украины, старше 18 лет на момент оформления кредита и не старше 70-ти лет на момент погашения.

Участники программы не имеют собственного жилья вообще или оно меньше 52,5 м² для одного человека или 73,5 м² для семьи из двух или трех человек и т.д., либо в случае, если это жилье находится в зоне боевых действий или на оккупированной территории (уничтоженное/поврежденное жилье не учитывается).

Участники программы не должны фигурировать в санкционных списках и принимать участие в других программах по обеспечению жильем.

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