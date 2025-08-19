Новые условия єОселя: кто теперь может получить ипотеку на жилье

Правительство расширяет программу єОселя, чтобы предоставить дополнительную поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и жителям прифронтовых территорий. С 10 сентября 2025 года в рамках комплексной программы поддержки прифронтовых регионов начнет действовать обновленный механизм, предусматривающий государственные компенсации для этих категорий населения. Кто может получить поддержку Право на участие в программе имеют: внутренне перемещенные лица, у которых нет собственного жилья на подконтрольной территории Украины. Исключением является недвижимость, расположенная на оккупированных территориях, в зонах активных боевых действий или на территориях, где они продолжаются;

люди, зарегистрированные в прифронтовом регионе. Все претенденты должны соответствовать общим условиям программы єОселя. Размер компенсации и требования к жилью Государственная поддержка будет включать: компенсацию до 70% первого взноса (но не более 30% от стоимости жилья);

компенсацию до 70% ежемесячного платежа в течение первого года;

до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы, такие как комиссии, сборы и страхование. Максимальная стоимость жилья, которое можно приобрести по программе, — до 2 млн грн. Читать по теме Так “Відновлення” есть или нет? Как происходит восстановление утраченного во время войны жилья по государственной программе Что делать, если деньги на строительство или восстановление утраченного из-за войны жилья не выдают: читай в материале. Требования к возрасту жилья Для ВПЛ: в Киеве и областных центрах — не старше 10 лет;

в других населенных пунктах — не старше 20 лет. Для жителей прифронтовых территорий: для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях — не старше 10 лет;

для жилья за пределами этих областей — не старше 3 лет. Как получить компенсацию Процесс получения компенсации включает несколько шагов. Подать заявку на єОселя в приложении Дія. Получить положительное решение и выбрать банк. Предоставить банку необходимые документы и заявление на получение компенсации. Банк передает заявление в Пенсионный фонд Украины для проверки. После подтверждения данных оформить кредит с государственной поддержкой. Обновленный механизм программы єОселя является важным элементом комплексной поддержки прифронтовых регионов. Он помогает людям вернуться к нормальной жизни, а регионам — получить новые ресурсы для восстановления. Подробная информация о комплексной программе поддержки прифронтовых регионов доступна на сайте. Фото: Олег Синєгубов Ранее мы рассказывали, насколько вырос спрос на программу єОселя.

