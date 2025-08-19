Нові умови єОселі: хто тепер може отримати іпотеку на житло

Уряд розширює програму єОселя, аби надати додаткову підтримку внутрішньо переміщеним особам та мешканцям прифронтових територій.

З 10 вересня 2025 року в рамках комплексної програми підтримки прифронтових регіонів запрацює оновлений механізм, що передбачає державні компенсації для цих категорій населення.

Хто може отримати підтримку

Право на участь у програмі мають:

внутрішньо переміщені особи, які не мають власного житла на підконтрольній території України. Винятком є нерухомість, що розташована на окупованих територіях, у зонах активних бойових дій або на територіях, де вони тривають;

люди, зареєстровані у прифронтовому регіоні.

Усі претенденти мають відповідати загальним умовам програми єОселя.

Розмір компенсації та вимоги до житла

Державна підтримка включатиме:

компенсацію до 70% першого внеску (але не більше 30% від вартості житла);

компенсацію до 70% щомісячного платежу протягом першого року;

до 40 тис. грн на супутні витрати, такі як комісії, збори та страхування.

Максимальна вартість житла, яке можна придбати за програмою, — до 2 млн грн.

Вимоги до віку житла

Для ВПО:

у Києві та обласних центрах — не старше 10 років;

в інших населених пунктах — не старше 20 років.

Для мешканців прифронтових територій:

для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях — не старше 10 років; для житла поза цими областями — не старше 3 років.



Як отримати компенсацію

Процес отримання компенсації передбачає кілька кроків.

Подати заявку на єОселю в застосунку Дія. Отримати позитивне рішення та обрати банк. Надати банку необхідні документи та заяву на отримання компенсації. Банк передає заяву до Пенсійного фонду України для перевірки. Після підтвердження даних оформити кредит із державною підтримкою.

Оновлений механізм програми єОселя є важливим елементом комплексної підтримки прифронтових регіонів.

Він допомагає людям повернутися до нормального життя, а регіонам — отримати нові ресурси для відбудови.

Детальна інформація про комплексну програму підтримки прифронтових регіонів доступна на сайті.

Фото: Олег Синєгубов

Раніше ми розповідали, наскільки виріс попит на програму єОселя.