Мобілізація з 1 червня 2026: що зміниться у процесі призову військовозобов’язаних

В Україні з 1 червня 2026 року правила та порядок проведення загальної мобілізації залишаються без радикальних змін, оскільки цей процес і надалі регулюється чинним законодавством.

Раніше, 28 квітня, Верховна Рада ухвалила рішення про продовження режиму воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб — до 2 серпня 2026 року.

Попри відсутність нових правил призову безпосередньо з початку літа, травень став місяцем гучних заяв, урядових рішень та внесення до парламенту пакета масштабних законопроєктів, які готують підґрунтя для докорінного реформування армії. Читай в матеріалі, як буде проходити мобілізація з 1 червня 2026 та що зміниться для українців.

Мобілізація з 1 червня 2026

Бронювання працівників з 1 червня 2026

Суттєві нормативні зміни, які почнуть впливати на бізнес у червні, стосуються правил бронювання працівників критично важливих підприємств. 22 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка суттєво підвищує фінансові вимоги до підприємств.

Нові правила передбачають такі кроки:

Мінімальний рівень офіційної зарплати заброньованого працівника тепер має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат, що дорівнює 25 941 гривні. Для підприємств на прифронтових територіях поріг залишили незмінним — 21 600 гривень.

Співробітники, які мають відстрочку і працюють за сумісництвом, відтепер враховуються у квоту лише один раз — за своїм основним місцем роботи, що закриває лазівку для штучного завищення квот компаніями.

Нові норми почнуть діяти в середині червня. Протягом першого місяця літа держоргани погодять критерії з Міноборони та Мінекономіки, а у липні–серпні підприємства зобов’язані повторно підтвердити свій статус. Компанії, які не відповідатимуть новим вимогам до кінця літа, втратять право на бронювання людей.

Переведення на спецоблік через портал Дія після завершення тимчасових пільгових правил здійснюється у стандартний строк до 72 годин, натомість процедура онлайн-перебронювання прискорилася з 72 до 24 годин. Анулювати відстрочку в Дії тепер можна не частіше ніж один раз на 5 днів.

Розбронювання медиків з 1 червня

Зміни торкнулися і сфери охорони здоров’я. Попри чинну постанову про можливість 100% бронювання медичних працівників державних та комунальних закладів, МОЗ розпочало процедуру точкового анулювання відстрочок на підставі індивідуальних запитів від МО та Командування медичних сил, які мають гостру потребу у конкретних дефіцитних фахівцях.

Після розбронювання медик укладає контракт із ЗСУ строком на 1 рік. Адвокатка Віолета Монастирська у коментарі Фактам підкреслила, що цей механізм є законним, але дає право медичним закладам та лікарям на юридичний захист.

Зокрема, рішення МОЗ є індивідуальним адміністративним актом і може бути оскаржене в суді у 6-місячний строк, якщо закладу вдасться довести незамінність та критичність посади лікаря для цивільної медицини району.

При цьому стаття 119 КЗпП гарантує збереження робочого місця та посади за мобілізованим медиком на весь час служби.

Відстрочка від мобілізації

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що бійці, звільнені зі служби, отримають гарантовану відстрочку від повторного призову, тривалість якої буде чітко пропорційною кількості днів, проведених ними безпосередньо на нулі.

Окрім того, Сирський анонсував розгляд системи короткострокових контрактів терміном від 6 до 9 місяців для військових, які відновлюються після поранень, та контрактів на 10 місяців для чинних армійців.

Мобілізація з 1 червня 2026: грошове забезпечення

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт масштабної грошової реформи в армії з червня: нарахування виплат буде повністю залежати від складності бойових завдань та особистої ефективності.

Мінімальне забезпечення тилових посад становитиме не менше 30 тисяч гривень, а для підтримки піхоти, яка несе основний тягар війни, впровадять спеціальні піхотні контракти з одноразовими чи цільовими виплатами у розмірі від 250 до 400 тисяч гривень.

Також у Міноборони тривають внутрішні обговорення щодо трансформації ТЦК на Офіси Резерву+ із чітким розподілом на підрозділи рекрутингу та підрозділи соціального супроводу поранених і сімей загиблих, що має знизити рівень суспільної напруги та нівелювати системні порушення прав людини.

Потреба у таких реформах є критичною, адже, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, кількість офіційних скарг громадян на дії ТЦК та порушення під час мобілізаційних процедур з 2022 року зросла у 333 рази, перевищивши позначку в 6 тисяч звернень.

Мобілізація з 1 червня 2026: законопроекти, які ще не набули чинності

У середині травня до Верховної Ради було одночасно внесено 10 масштабних законопроєктів, які пропонують зміни в процесі призову людей.

Серед ключових ідей законопроєкту №15237 — перенесення критеріїв бронювання з постанов Кабміну на рівень закону та зобов’язання для заброньованих обрати одну з трьох обов’язкових форм участі в обороні:

працевлаштування на скороченому переліку об’єктів критичної інфраструктури;

регулярна служба в резерві;

щомісячні цільові оборонні внески у розмірі від 1 до 2 мінімальних зарплат.

Законопроєкт №15116 пропонує автоматично скасовувати штрафи ТЦК у 17 000 грн, якщо вони були накладені без законних підстав. Наразі ці документи лише проходять стадію розгляду у комітетах і фізично не можуть набути чинності з 1 червня через тривалість парламентських процедур.

