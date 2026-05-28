Посольство США у Києві працює у штатному режимі — подробиці

Вранці 28 травня 2026 року, прибувши на неофіційну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Лімасолі (Кіпр), Кая Каллас під час спілкування з журналістами прокоментувала нещодавній російський ультиматум та погрози Кремля систематично атакувати українську столицю.

Вона різко засудила дії Москви, назвавши їх проявом тероризму та намаганням посіяти страх у суспільстві, а також відзначила мужність іноземних дипломатів, які продовжують виконувати свої обов’язки.

Європейська посадовиця заявила, що майже всі дипломатичні установи залишилися в Києві, крім одного, додавши, що Америка нібито пішла. Подробиці інциденту та чи дійсно посольство США покинуло столицю — читай в матеріалі.

Чи працює посольство США в Україні

Київ та посольство Сполучених Штатів відреагували на поширення неправдивих чуток протягом кількох годин. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі пресі чітко заявив, що інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності.

Майже одночасно з офіційним спростуванням виступило і саме посольство США в Україні, опублікувавши заяву, де наголосило, що установа працює у штатному режимі, жодних змін у графіку та форматі діяльності немає, а будь-які повідомлення про протилежне є фейковими.

У повідомленні підкреслили, що безпека та захист громадян США залишаються найвищим пріоритетом для Державного департаменту, який регулярно переглядає безпековий стан у Києві, а також нагадали про чинне застереження для своїх громадян не подорожувати до України.

Читати на тему Звернення до Трампа та Конгресу: Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО Глава держави надіслав США листа про критичну нестачу ППО.

Європейська сторона визнала помилку: на вебсайті дипломатичної служби Євросоюзу текст виступу Каї Каллас оперативно оновили, прибравши будь-які згадки про виїзд американців та додавши примітку з виправленням щодо реальної дипломатичної присутності в Києві.

Зі свого боку радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію із коментуванням слів європейської колеги загалом дивною, зазначивши, що роз’яснення таких заяв є компетенцією самих іноземних відомств.

Він припустив, що очільниця європейської дипломатії могла некоректно інтерпретувати події кількаденної давнини, а саме ситуацію у ніч перед масштабним російським обстрілом 24 травня, коли американські дипломати тимчасово залишали столицю з міркувань безпеки.

Раніше ми писали, як відбулася зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна 2026 — про що говорили лідери світових держав.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!